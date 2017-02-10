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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵

مسابقات اسکیت سرعت نونهالان منطقه۳ کشور در اراک برگزار می شود

مسابقات اسکیت سرعت نونهالان منطقه۳ کشور در اراک برگزار می شود

اراک- رئیس هیات اسکیت استان مرکزی گفت: مسابقات قهرمانی اسکیت سرعت دختران و پسران منطقه سه کشور در رده سنی نونهالان، ۲۳بهمن ماه جاری در اراک آغاز می شود.

مهین علی بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی اسکیت سرعت دختران و پسران منطقه سه کشور رده سنی نونهالان زیر ۱۲سال، از شنبه بیست و سوم ماه جاری به میزبانی اراک آغاز می شود.

وی افزود: در مسابقات اسکیت سرعت منطقه سه کشور استان های همدان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، مرکزی و ایلام شرکت دارند و رقابت ها در هفت رده سنی متولدین سال های ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸ و۸۹ برگزار می شود.

علی بخشی خاطرنشان ساخت: هر تیم با حضور ۲۸ بازیکن شامل ۱۴ پسر و ۱۴ دختر می تواند با شرایط اعلام شده از سوی فدراسیون اسکیت در این مسابقات حضور پیدا کند.

رئیس هیات اسکیت استان مرکزی بیان داشت: مسابقات در مواد ۵۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ متر و در هر رده سنی به صورت مجزا برگزار می شود و هر بازیکن می تواند در دو ماده، در رده سنی خود شرکت کنند.

گفتنی است این مسابقات قرار بود سیزدهم بهمن ماه جاری برگزار شود، اما به دلیل برودت هوا و شرایط نامساعد جوی، برگزاری مسابقات به بیست و سوم ماه جاری موکول شد.

کد مطلب 3903372

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