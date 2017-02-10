حضور ۶۱ شطرنج باز در مراسم افتتاحیه/ دو شطرنجباز هنوز نرسیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از فردا با برگزاری دیدارهای دور نخست به طور رسمی به میزبانی ایران و در تهران آغاز خواهد شد.

مراسم افتتاحیه این رقابتها نیز در محل برگزاری مسابقات در هتل اسپیناس پالاس برگزار می شود. این دوره از مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان به دلیل یکی از فوت بازیکنان با حضور ۶۳ بازیکن برگزار می شود.

در میان این تعداد بازیکنان، ۶۱ نفر طی دو روز گذشته به ایران سفر کرده و در مراسم افتتاحیه نیز حضور خواهند داشت «نینو باتسیاشویلی» با «نینوخوتسیدزه» بازیکنان گرجستانی هستند که هنوز به ایران نرسیده اند و بنابراین در مراسم افتتاحیه نیز غایب خواهند بود.

چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان تا ۱۴ اسفندماه در تهران پیگیری خواهد شد. ۵۴۰ هزار دلار جایزه نقدی این رقابت هاست که سهم قهرمان و نایب قهرمان مسابقات از آن به ترتیب ۶۰ و ۳۰ هزار دلار است.