مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایران از فردا شنبه در تهران میزبان چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان است که با حضور ۶۳ بازیکن از ۲۷ کشور جهان تا ۱۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

مراسم افتتاحیه این رقابت ها شامگاه جمعه در محل برگزاری مسابقات در هتل اسپیناس پالاس با حضور مقامات ورزشی و سیاسی ایران و دیگر کشورها برگزار شد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش که ریاست ستاد عالی مسابقات را برعهده دارد، فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش، نیک بین مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی از حاضران در افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان بودند.

در این مراسم همچنین «ایگور دودون» رئیس جمهور کشور مولداوی، «ایلیوم ژینوف» رئیس فدراسیون جهانی شطرنج و «جفری بورگ» مدیر اجرایی فیده از دیگر حاضران در مراسم افتتاحیه بودند.

در مراسم افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان کلیپی پخش شد که ضمن معرفی بازیکنان شرکت کننده در این رقابت ها و کشور آنها، ایران و بسیاری از اماکن تاریخی کشورمان به نمایش گذاشت.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره شطرنجباز رومانیایی که پیش از آغاز مسابقات درگذشت، گرامی داشته شد. همچنین به دختر وی که از شرکت کنندگان در مسابقات است طی مراسمی با حضور وزیر ورزش و رئیس فدراسیون جهانی، نمادی از یکی از مهره های شطرنج اهدا شد.

۵۴۰ هزار دلار جایزه نقدی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان است که میان تمام بازیکنان توزیع خواهد شد. سهم قهرمان و نایب قهرمان از جایزه نقدی تعیین شده به ترتیب ۶۰ و ۳۰ هزار دلار است.

مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان بزرگترین رویداد ورزشی در بخش بانوان است که میزبانی آن به ایران سپرده شده است.