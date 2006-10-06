لتوني نيز از نامزدي پست دبيركلي سازمان ملل متحد كناره گيري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر، "وايرا ويك فريبرگا" با تشكر از تمام حمايت كنندگان خود از ادامه رقابت براي تعيين جانشين " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل متحد كنار رفت .

اين در حالي است كه كانديداهاي كشورهاي اردن ، افغانستان و تايلند براي جانشيني عنان در پي حمايت اكثريت اعضاي شوراي امنيت از نامزد كره جنوبي براي تصدي پست دبيركلي سازمان ملل متحد، از ادامه رقابت در اين زمينه انصراف دادند.

شوراي امنيت سازمان ملل قراراست روز دوشنبه يك راي گيري رسمي برگزار كند و پس از آن يك كانديد را براي تاييد به مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد كند .

"بان كي مون" وزير امور خارجه كره جنوبي كه نامزد اين كشور براي دبيركلي آتي سازمان ملل متحد است، در راي گيري اخير سازمان ملل بدون هيچ گونه مخالفتي از سوي پنج عضو دائم و داراي حق وتوي شوراي امنيت پيروز شد.