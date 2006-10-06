۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۰

در پي محتمل بودن انتخاب نامزد كره جنوبي به اين سمت؛

لتوني نيز از نامزدي پست دبيركلي سازمان ملل متحد كناره گيري كرد

رئيس جمهوري لتوني از دور رقابت براي تعيين دبير كل جديد سازمان ملل متحد در پي افزايش شانس نامزد كره جنوبي براي تصدي اين سمت كناره گيري كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه باسلر، "وايرا ويك فريبرگا" با تشكر از تمام حمايت كنندگان خود از ادامه رقابت براي تعيين جانشين " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل متحد كنار رفت .

اين در حالي است كه كانديداهاي كشورهاي اردن ، افغانستان و تايلند براي جانشيني عنان در پي حمايت اكثريت اعضاي شوراي امنيت از نامزد كره جنوبي براي تصدي پست دبيركلي سازمان ملل متحد، از ادامه رقابت در اين زمينه انصراف دادند.

شوراي امنيت سازمان ملل قراراست روز دوشنبه يك راي گيري رسمي برگزار كند و پس از آن يك كانديد را براي تاييد به مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد كند .

"بان كي مون" وزير امور خارجه كره جنوبي كه نامزد اين كشور براي دبيركلي آتي سازمان ملل متحد است، در راي گيري  اخير سازمان ملل بدون هيچ گونه مخالفتي از سوي پنج عضو دائم و داراي حق وتوي شوراي امنيت پيروز شد.

دوره دبيركلي عنان تا پايان سال جاري ميلادي بوده و طبق اساسنامه سازمان ملل متحد هم اكنون نوبت آسيا است كه دبيركل اين نهاد بين المللي از آن انتخاب شود.

