دو سوم مردم یمن در تأمین غذا با مشکل مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، بررسی که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل «فائو»، برنامه جهانی غذا و صندوق کودکان ملل متحد «یونیسف» صورت گرفته است، نشان می دهد که ۱۷.۱ میلیون یمنی از جمعیت ۲۷.۴ میلیون نفری این کشور در تامین غذای مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.

طبق اعلام سازمان های مذکور، ۷.۳ میلیون نفر نیاز به کمک های فوری غذایی دارند.

«صلاح الدین الحاج حسن» نماینده سازمان فائو در یمن گفت: سرعت وخامت اوضاع و افزایش چشمگیر افرادی که از فقدان امنیت غذایی رنج می برند، بسیار نگران کننده است.

«استیون اندرسون» مدیر برنامه جهانی غذا در یمن نیز هشدار داد که ممکن است در صورت تداوم این شرایط، ۷ میلیون نفر توانایی مقاومت در برابر این شرایط را نداشته باشند.

نماینده یونیسف در یمن نیز با اشاره به اینکه بالاترین آمار سوء تغذیه در میان کودکان یمن تا کنون ثبت شده است، گفت: اگر این کودکان بتوانند زنده بمانند، این تهدید بزرگ وجود دارد که آنها نتوانند به صورت کامل رشد کنند و این تهدیدی علیه یک نسل است.

سازمان ملل روز چهاشنبه خواستار ۲.۱ میلیارد دلار برای ارائه کمک به ۱۲ میلیون فرد آسیب دیده از جنگ علیه یمن شد.