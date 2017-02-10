رئیس فیده: از پیشنهاد ایران برای میزبانی بسیار خوشحال شدم

به گزارش خبرنگار مهر، «ایلیو ژگنوف» در مراسم افتتاحیه مسابقات مسابقات شطرنج زنان جهان با بیان اینکه از پیشنهاد ایران برای میزبانی این رقابت ها خیلی خوشحال شدم، گفت: دلایلی برای موافقت با این پیشنهاد وجود داشت که یکی از آنها فراگیر بودن شطرنج در ایران و فعالیت های بین المللی مسئولان و شطرنجبازان ایران بود. دیگر اینکه ایران تاریخ قوی در شطرنج دارد.

وی تصریح کرد: تمام جهان شاهنامه فردوسی را می شناسند و اینکه در این کتاب تاریخی به شطرنج بسیار اشاره شده است. اینها دلایلی است که سابقه شطرنج در ایران و مثبت بودن آن را در نشان می دهند.

رئیس فدراسیون جهانی شطرنج گفت: علاوه بر این ایران سال گذشته میزبانی گرند تری بانوان جهان بود و به خوبی این رقابت ها را برگزار کرد که ۱۰ سال پیش نیز مسابقات جهانی مردان با شرایطی خوب در ایران برگزار شد.

ژینوف تاکید کرد: از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و رئیس جمهوری ایران و دیگر مسئولانی که در برگزاری این مسابقات حمایت کردند، تشکر می کنم و برای تمام شرکت کنندگان آرزوی موفقیت دارم.

رئیس فیده با بیان اینکه همه ما اعضای یک خانواده هستیم، گفت: من رسما آغاز مسابقات قهرمانی زنان جهان در ایران را اعلام می کنم.

رئیس فدراسیون جهانی شطرنج افزود: به خاطر پیشینه ایران در این رشته، پیشنهاد میزبانی این کشور بسیار خوشحالم کرد.