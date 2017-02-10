  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۲

پوتین:

روابط روسیه و آمریکا باید از سر گرفته شود

روابط روسیه و آمریکا باید از سر گرفته شود

رئیس جمهوری روسیه گفت نیاز است روابط این کشور با آمریکا بازسازی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امروزجمعه  گفت که روابط این کشور باید با آمریکا از سر گرفته شود.

پوتین گفت: روابط میان روسیه و آمریکا در پنج سال گذشته به شدت تضعیف شده و نیاز است این رابطه در جهت منافع مردم هر دو کشور بازسازی شود.

وی افزود: بازسازی روابط میان مسکو و واشنگتن تنها بر عهده روسیه نیست بلکه، طرف آمریکایی نیز در این اقدام باید نقش خود را ایفا کند و کشور اسلوونی می تواند محل مناسبی برای انجام مذاکرات از این نوع باشد.

پوتین و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی اخیرا بارها آمادگی خود را برای بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن اعلام کرده اند.

کد مطلب 3903390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها