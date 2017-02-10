روابط روسیه و آمریکا باید از سر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امروزجمعه گفت که روابط این کشور باید با آمریکا از سر گرفته شود.

پوتین گفت: روابط میان روسیه و آمریکا در پنج سال گذشته به شدت تضعیف شده و نیاز است این رابطه در جهت منافع مردم هر دو کشور بازسازی شود.

وی افزود: بازسازی روابط میان مسکو و واشنگتن تنها بر عهده روسیه نیست بلکه، طرف آمریکایی نیز در این اقدام باید نقش خود را ایفا کند و کشور اسلوونی می تواند محل مناسبی برای انجام مذاکرات از این نوع باشد.

پوتین و «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی اخیرا بارها آمادگی خود را برای بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن اعلام کرده اند.