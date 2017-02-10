فروچاله های دشت میناب به عنوان مطالبه ملی مطرح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر جمعه در جمع مردم شهرستان میناب با اشاره به بحران ایجاد شده در دشت میناب بیان داشت: فروچاله ها وفرونشست دشت میناب که سبب شده ترس را در دل مردم روستاهای این شهرستان رخنه کند، با پیگیری های منسجم مردم ومسئولان بررسی شد.

جادری گفت: این فروچاله ها که براثر برداشت آب از منابع آبهای زیر زمینی و نابودی آبخوانها به وقوع پیوسته سب نارضایتی مردم شده است.

استاندار هرمزگان بیان داشت: انعکاس خبر این بحران در رسانه ها در سطح ملی سبب شد که مدیران این موضوع را پیگیری کنند و با تشکیل پرونده به عنوان یه مشکل ملی در سطح کشور و شورای عالی آب برای رسیدگی در اولویت قرار گیرد.

جادری گفت: امروز مسئولان برای رفع مشکلات نیازمند همکاری مردم هستند .

استاندار هرمزگان بیان داشت: تا زمان حضور خود برای خدمت به مردم تلاش کرده و برای حل بحران فروچاله های میناب با تمام توان پیش خواهم رفت.