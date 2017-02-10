  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۳

استاندار هرمزگان:

فروچاله های دشت میناب به عنوان مطالبه ملی مطرح شد

فروچاله های دشت میناب به عنوان مطالبه ملی مطرح شد

میناب - استاندار هرمزگان گفت: پیگیری ها و مطالبه گری مردم شهرستان میناب سبب شد که بحران فروچاله های دشت میناب به عنوان یک مشکل ملی در کشور مطرح و در شورای عالی آب پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر جمعه در جمع مردم شهرستان میناب با اشاره به بحران ایجاد شده در دشت میناب بیان داشت: فروچاله ها وفرونشست دشت میناب که سبب شده ترس را در دل مردم روستاهای این شهرستان رخنه کند، با پیگیری های منسجم مردم ومسئولان بررسی  شد.

جادری گفت: این فروچاله ها که براثر برداشت آب از منابع آبهای زیر زمینی و نابودی آبخوانها به وقوع پیوسته سب نارضایتی مردم شده است.

استاندار هرمزگان بیان داشت:  انعکاس خبر این بحران در رسانه ها در سطح ملی سبب شد که مدیران این موضوع را پیگیری کنند و با تشکیل پرونده به عنوان یه مشکل ملی در سطح کشور و شورای عالی آب برای رسیدگی در اولویت قرار گیرد.

جادری گفت: امروز مسئولان برای رفع مشکلات نیازمند همکاری مردم هستند .

استاندار هرمزگان بیان داشت: تا زمان حضور خود  برای خدمت به مردم تلاش کرده و برای حل بحران فروچاله های میناب با تمام توان پیش خواهم رفت.

کد مطلب 3903392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها