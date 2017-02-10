تراکتور در بحران نیست/ تساوی به درد ما نمی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از بازی تراکتورسازی با ذوب آهن در جمع خبرنگاران تبریزی اظهار داشت: بازی سختی فردا برابر تیم خوب تراکتورسازی و تماشاگران این تیم داریم و امیدوارم بازی جذابی شود.

وی سپس با بیان اینکه فردا یکی از حساس ترین بازی های لیگ را شاهد خواهیم بود، ادامه داد: چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز خوب است و ما روی زمین چمن خوب می توانیم خوب کار کنیم.

حسینی با اشاره به اینکه بازی سختی با تراکتورسازی داریم، ادامه داد: تساوی به درد ما نمی خورد، البته به درد تیم حریف نیز نمی خورد و ما با تمام نیرو به مصاف حریف می رویم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه تساوی به درد هیچ یک از دو تیم نمی خورد، اظهار داشت: ما تلاش می کنیم فردا پیروز شویم.

وی سپس در خصوص محرومیت تیم های تراکتورسازی و استقلال توسط فیفا گفت: باید در خرید بازیکنان و سرمربی دقت کنیم، باید دخل و خرج باشگاه ها با هم بخواند.