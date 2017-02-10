تقدیر نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از حضور مردم در ۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کردستان با صدور پیامی مشترک از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

« مَنْ ڵمْ ێشْکُڕ الْمَخْلُوقِ ڵمْ ێشْکُڕ الخالق »

حضور پرشور و دشمن‌شکن مردم انقلابی و ولایت مدار استان کردستان همصدا با سراسر کشور در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۲۲ بهمن ماه نشان داد که مردمان سرزمین مجاهدتهای خاموش همچنان محکم و استوار به آرمان‌های امام راحل و شهدا وفادارند و عزم و اراده راسخ خود در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را دگر بار اعلام نمودند.

مردم شریف استان کردستان با حضور در سی و هشتمین جشن انقلاب بار دیگر ثابت کردند همچنان در دفاع از استقلال،‌آزادی و جمهوری اسلامی پابرجا وآماده فداکاری و مجاهدت می باشند و گزینه های روی میز غربی ها را به تمسخر گرفته و به یاوه گویی ها و زیاده خواهی های منافقین و دشمنان خارجی پاسخ دندان شکنی دادند.

غریو فریادهای کوبنده "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" شما غیور مردان و زنان کرد این بار نیز معادلات و تحلیلات معاندان نظام را به هم ریخته و همه جهانیان را به شگفت، بهت و حیرتی عظیم فرو برد ، درود خدا نثار خلوص و دلدادگی و قدم های پاکتان و سلام و صلوات الهی بر این همه شور و شعور سیاسی‌ که برخاسته از عمق اراده‌های پولادین‌ شماست.

اینجانبان بر خود فرض می دانیم مراتب تقدیر و تشکر خود را از حضور بابصیرت ، اعجاب انگیز و باشکوه مردم شریف استان کردستان ، بویژه جوانان غیور ، متدین ، عاشق و بیدار سرزمین‌ فرهنگ و هنر، ابراز داشته و سلامتی و سعادت بیش از پیش شما مردم دلاور را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

سید محمد حسینی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و نماینده مردم شریف کردستان در مجلس خبرگان

عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان