تقدیر نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان از حضور مردم در ۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کردستان با صدور پیامی مشترک از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کردند.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور پرشور و دشمنشکن مردم انقلابی و ولایت مدار استان کردستان همصدا با سراسر کشور در راهپیمایی سراسری یومالله ۲۲ بهمن ماه نشان داد که مردمان سرزمین مجاهدتهای خاموش همچنان محکم و استوار به آرمانهای امام راحل و شهدا وفادارند و عزم و اراده راسخ خود در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را دگر بار اعلام نمودند.
اینجانبان بر خود فرض می دانیم مراتب تقدیر و تشکر خود را از حضور بابصیرت ، اعجاب انگیز و باشکوه مردم شریف استان کردستان ، بویژه جوانان غیور ، متدین ، عاشق و بیدار سرزمین فرهنگ و هنر، ابراز داشته و سلامتی و سعادت بیش از پیش شما مردم دلاور را از خداوند منان مسئلت می نماییم.
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