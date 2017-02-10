انقلاب اسلامی فرصت بی نظیری برای توسعه روابط با کشورها فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر جمعه و در تماس تلفنی «محمد نواز شریف» با وی، ضمن ابراز خرسندی از نزدیکی و ارتقای روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، اظهارداشت: تهران از گسترش روابط با اسلام آباد استقبال می کند.

رییس جمهور با اشاره به برگزاری سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو در پاکستان تصریح کرد: امیدوارم در اجلاس اکو به میزبانی پاکستان، شاهد تحولات مثبت ، روابط نزدیک میان کشورهای عضو و همچنین تقویت همکاریها در این سازمان منطقه ای باشیم.

روحانی همچنین با تشکر از ابراز تسلیت نخست وزیر پاکستان به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: این شخصیت بزرگ عاملی مهم در برقراری روابط نزدیک بین دو کشور بود و تلاش داریم تا این روابط صمیمانه همچنان ادامه یابد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، فرصت بی نظیری را برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای همسایه و مسلمان ایجاد کرد، گفت: ایران و پاکستان برای گسترش و ارتقای همکاری ها در بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از امکانات گسترده ای برخوردارند که باید در راستای خواست دو ملت ، از این فرصت ها استفاده کرد.

نخست وزیر پاکستان نیز در این تماس تلفنی، با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دولت و ملت ایران گفت: تقویت بیش از پیش روابط با جمهوری اسلامی ایران، اولویت سیاست خارجی پاکستان است.

نواز شریف، جمهوری اسلامی ایران را کشور برادر و دوست پاکستان توصیف و تاکید کرد: تلاش داریم مناسبات دو کشور بیش از گذشته تقویت شود.

نخست وزیر پاکستان همچنین از رییس جمهور برای حضور در سیزدهمین اجلاس اکو دعوت و تصریح کرد که حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست برای ارتقای جایگاه سازمان اکو بسیار حائز اهمیت است.

وی با ابراز تاسف از فقدان عظیم درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد که ایشان نقشی بی بدیل در ارتقای روابط دو کشور داشتند.