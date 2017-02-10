تامین مالی سه میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلاری پروژه ها در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر جمعه در مراسم افتتاح یک پروژه صنعتی در بردسیر اظهار داشت: در سال ۹۴ دو هزار و ۳۲۹ واحد تولیدی مبلغ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

وی افزود: این تسهیلات فقط در استان کرمان پرداخت شده و برخی از واحدهای بزرگ چندین برابر این مبلغ تسهیلات از بانک های تهران دریافت کرده اند که جزء این آمار نیست.

رزم حسینی عنوان کرد: در سال جاری تعداد سه هزار و ۵۴۰ واحد صنعتی به مبلغ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق اقتصادی دریافت کرده اند.

استاندار کرمان بیان کرد: ۳۷۸ طرح صنعتی استان کرمان مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق اقتصادی دریافت کرده اند که انتظار داریم تا پایان سال جاری تسهیلات دریافتی ما به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی برسد.

استاندار کرمان عنوان کرد: ۳۰۹ جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استان کرمان برگزار شده که دو هزار و ۳۴۹ مصوبه داشته است.

رزم حسینی گفت: استان کرمان رتبه نخست جذب تسهیلات آبیاری تحت فشار و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را در سال گذشته کسب کرده است.

وی بیان کرد: بعد از برجام سه میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار تامین مالی پروژه ها در استان کرمان از محل سرمایه خارجی انجام شده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: در سال ۹۲ اشتغال ایجاد شده برای ۲۲ هزار و ۹ نفر و در ۹ ماهه امسال ۲۶ هزار و ۷۷۷ نفر ایجاد اشتغال کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال به ۳۶ هزار نفر برسد.