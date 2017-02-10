سلطانی فر: قبل از برجام تمایل به میزبانی ایران خیلی کم بود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان که شامگاه جمعه در محل برگزاری مسابقات در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد، گفت: بعد از اجرای برجام و توافقات بین المللی صورت گرفته، رویکرد خوبی نسبت به کشورمان ایجاد شده است. این رویکرد مثبت در عرصه های مختلفی بوده و بخصوص در ورزش نمود زیادی پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: اخیرا با درخواستی میزبانی ایران در رشته های مخلتف برخورد خوبی می شود در حالی که پیش از این تمایلی به میزبانی ایران وجود نداشت. این یک اتفاق مثبت است و قصد داریم از ظرفیت های موجود برای گسترش آن استفاده کنیم بخصوص در بخش بانوان.

وزیر ورزش در این رابطه ادامه داد: در بخش بانوان و در رشته هایی که میزبانی آن با ارزش ها و فرهنگ ما در تضاد نیست تا حد امکان میزبانی خواهیم گرفت. برای مسابقات زنان جهان هم بیش از ۶۰ ورزشکار به ایران آمده اند که طی ۲۲-۲۳ روز با هم رقابت خواهند کرد.

سلطانی فر با بیان اینکه این میزبانی به رشد ورزش شطرنج در کشور کمک می کند، خاطرنشان کرد: ما می توانیم از ظرفیتی که در رشته هایی مانند کشتی و وزنه برداری داریم و اینها جزو ۴ تیم اول جهان هستند برای تعامل با دیگر کشورها استفاده کنیم. بدیهی است گسترش تعاملات در ورزش باعث ردش و توسعه خواهد شد.

وی همچنین درباره کمک مالی به فدراسیون شطرنج برای میزبانی مسابقات زنان جهان گفت: وزارت ورزش تا به امروز بیشتر از سقفی که باید، به فدراسیون کمک کرده است. مسئولان این فدراسیون باید از اسپانسرها برای تامین بخش باقیمانده هزینه های خود استفاده کنند.