اصلاح گراني هاي كمر شكن فقط با اقدامات اقتصادي ممكن است

به گزارش خبرنگار "مهر" از قم، وي در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه قم طي سخناني با اشاره به گراني هاي اخير و افزايش قيمت ها اظهار داشت: هيات دولت بايد مشكل گراني اجناس را حل كند.

وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر گراني خيلي عميق از گذشته مي باشد گفت: هر زمان صحبت از گراني مي شود اذهان مردم به سمت افزايش قيمت كالاهايي از قبيل مرغ و روغن نباتي مي رود در صورتي كه مشكل گراني خيلي عميق از اينهاست.

اميني تصريح كرد: در حال حاضر گراني كالاهاي اساسي از قبيل آهن آلات، مصالح ساختماني و... كمر مردم را خرد كرده است.

امام جمعه قم با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيات دولت و تاكيدات فراوان ايشان بر حل مشكلات گراني يادآور شد: گراني پديده اقتصادي است و تا زماني كه علل افزايش قيمت بررسي و رفع نشود، مشكل آن حل شدني نيست.

آيت الله اميني در ادامه سخنان خود از مسئولين اقتصادي كشور خواست تا در جلسات حل مشكل گراني از نظرات كارشناسان اقتصادي خارج از مجموعه درست نيز استفاده كنند.

وي خاطرنشان كرد: اگر كارشناسان اقتصادي دولت با حضور خودشان جلسات را برگزار كنند، فقط عملكرد خودشان را توجيه مي كنند.

امام جمعه قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشكل فقر قشر زيادي از مردم در كشور، بر ضرورت تكريم فقرا و ايتام تاكيد كرد.

وي ضمن انتقاد از برگزاري مراسم افطاري و دعوت فقرا و ايتام در آن مراسم گفت: مسئولان بايد از كارهاي تظاهري دوري كنند و به جاي برگزاري مراسم افطاري، وسايل ضروري به امرار معاض فقرا و ايتام را تهيه كنند.

آيت الله اميني همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرارسيدن هفته ناجا از زحمات كاركنان نيروي انتظامي كشور به خصوص نيروي انتظامي استان قم تشكر كرد.

وي افزود: وظايف سنگيني از قبيل مبارزه با اعتياد، مبارزه با مفاسد اجتماعي و اقتصادي برعهده نيروي انتظامي واگذار شد كه آنها نيز در حد توانشان به مردم خدمات دهي مي كنند.

امام جمعه قم در ادامه سخنان خود با تاكيد بر همكاري و همياري همه دستگاه ها و ارگان هاي ذي ربط و مردم در برخورد با متخلفان و كاهش جرايم اظهار داشت: مسئولين فرهنگي، مسئولين قضايي و مردم همه بايد دست به دست هم دهند تا ميزان جرايم در كشور كاهش يابد.