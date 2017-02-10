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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۵۵

تحولات امنیتی عراق؛

ربوده شدن ۱۰ شهروند عراقی در جنوب غرب کرکوک/ وقوع انفجار در بغداد

ربوده شدن ۱۰ شهروند عراقی در جنوب غرب کرکوک/ وقوع انفجار در بغداد

یکی از فرماندهان نیروهای شهرستان حویجه در استان کرکوک گفت که گروه تروریستی داعش ۱۰ شهروند را ربود و تعدادی از منازل را در جنوب غرب این استان منفجر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، حسن الصوفی افزود: درگیری های مسلحانه میان عناصر گروه تروریستی داعش و نیروهای عشایری در روستای الشجره در شهرستان حویجه واقع در جنوب غرب کرکوک به وقوع پیوست که بر اثر آن دو تروریست داعش کشته شدند.

وی افزود: تروریست های داعش در واکنش به هلاکت دو عنصر خود، ۱۰ نفر از ساکنان روستای الشجره را ربودند و سه خانه مسکونی را منفجر کردند.

همچنین مسئول عملیات محور غرب کرکوک در نیروهای پیشمرگ کرد گفت که ۷ تروریست داعش در بمباران جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش کشته شدند و دو انبار سلاح متعلق به تروریست ها منهدم شد.

کمال کرکوکی افزود: جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش انبار سلاح داعش را در روستای سارتک در شهرستان الدبس بمباران کردند که علاوه بر کشته شدن ۷ تروریست، شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر بر اثر وقوع انفجار خودروی بمبگذاری شده در جنوب غرب بغداد، دستکم ۴ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 3903420

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