فراخوان جشنواره مطبوعات در مازندران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع شامگاه جمعه در جلسه هم اندیشی مدیران مسئول روزنامه ها و هفته های استان و نمایندگی روزنامه های سراسری، که با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برگزار شد، گفت: سرپرستان و نمایندگی های روزنامه های سراسری بایستی برای راه اندازی دفتر نمایندگی در استان اقدام تا مجوز های لازم را از سوی ارشاد اخذ کنند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سال ۹۴ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در بخش مطبوعات ، گفت: با همکاری معاونت مطبوعات وزارت ارشاد، دوره آموزشی خبرنویسی، گزارش نویسی، شیوه نگارش فارسی و ... برگزار شد و برگزاری این دوره های تداوم می یابد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ادامه داد: در ۱۷ مرداد ماه سال گذشته جهت تکریم مقام خبرنگار، ستادی با همین عنوان تشکیل و هفته خبرنگار گرامی داشته شد .

زارع از برگزاری نمایشگاه مطبوعات استان از ۲۶ لغایت ۲۹ بهمن ماه در ساری خبر داد و گفت: امسال در حاشیه برپایی نمایشگاه مطبوعات ، فراخوان جشنواره مطبوعات هم رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به هدیه استاندار به مناسب روز خبرنگار، گفت: هدیه روز خبرنگار برای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان است که قرار است در طی دو نوبت به حساب خبرنگاران رسانه های دارای مجوز که از طی لیستی از سوی رسانه های خود معرفی شدند ، واریز شود.

وی افزود: هدیه ۴۰۰ خبرنگار استان هفته آتی به حساب آنها واریز می شود و مابقی هم در مرحله بعدی واریز خواهد شد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، با اشاره به اینکه در مازندران از ۹۴ روزنامه سراسری دارای نمایندگی در استان، ۴۰ روزنامه پروانه فعالیت دریافت کردند، گفت: در استان مازندران، ۸۹ پایگاه خبری دارای مجوز، ۹ روزنامه محلی ، ۴۱ هفته نامه ، ۲۳ دو هفته نامه ، ۳۴ ماهنامه ، ۲ دو هفته نامه ، ۲۹ فصل نامه، ۹ دو فصل نامه، یک سالنامه و ۱۶ خبرگزاری فعالیت می کنند.