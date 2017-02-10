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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۴۵

نیروهای الحشد الشعبی پهپاد داعش را سرنگون کردند

نیروهای الحشد الشعبی پهپاد داعش را سرنگون کردند

کمیته نیروهای الحشد الشعبی اعلام کرد که این نیروها پهپاد گروه تروریستی داعش را در غرب شهر موصل سرنگون کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، نیروهای الحشد الشعبی در بیانیه ای افزودند: تیپ ۱۱ نیروهای الحشد الشعبی پهپاد داعش را در منطقه عین طلاوی در نزدیکی کوه های سنجار سرنگون کرد.

از سوی دیگر یک منبع در پلیس عراق اعلام کرد که انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه الاعلام در جنوب غرب بغداد باعث کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن ۱۴ نفر دیگر شد.

این منبع که خواست نامش ذکر نشود، افزود: انفجار در منطقه الاعلام در جنوب غرب بغداد ۵ کشته و ۱۴زخمی بر جای گذاشت و نیروهای امدادی زخمی ها را جهت مداوا به بیمارستان منتقل کردند.

بغداد به صورت روزانه شاهد انفجارهای تروریستی است که اغلب تروریست های داعش مسئولیت آن را بر عهده می گیرند.

نیروهای عراقی از ۲۶ مهر ماه،‌ عملیاتی را برای آزادسازی موصل دومین شهر بزرگ عراق در شمال این کشور را آغاز کرده اند و تاکنون موفق شدند تا محله های پنج گانه شرق این شهر را از اشغال این گروهک تروریستی داعش آزاد کنند.

کد مطلب 3903432

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