خواص چای سبز برای اختلالات مغز استخوان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نتایج یک مطالعه جدید ترکیب یافت شده در چای سبز دارای خاصیت زندگی بخش به مبتلایان اختلالات مغز استخوان است.

محققان دانشگاه واشنگتن آمریکا به همراه همکاران آلمانی شان دریافتند ترکیب موسوم به epigallocatechine-۳-gallate (EGCG)، پلی فنول یافت شده در برگ های چای سبز، خاصیت ویژه ای برای بیماران مبتلا به مالتیپل میلوم و آمیلوئیدوز، که مشکلات پزشکی گاهاً کُشنده در ارتباط با اختلالات مغز استخوان است، دارد.

دکتر ژان بیسکه، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این بیماران در معرض شرایط کشنده ای موسوم به آمیلوئید قرار دارند که بخش های از آنتی بادی خود بدن شان تغییرشکل داده و در اعضای گوناگون از جمله قلب و کلیه ها انباشت می شوند.»

محققان با آزمایش ترکیب چای سبز بر روی ۹ بیمار مبتلا به اختلالات مغز استخوان دریافتند EGCG موجب تغییر در زنجیره سبک آمیلوئید شد و بدین ترتیب از تکثیر و تجمع خطرناک نوع تغییرشکل یافته آن پیشگیری می کند. بدین ترتیب حالت سمی ایجاد نمی شود و آمیلوئید ساختار الیافی را تشکیل نمی دهد.