انقلاب اسلامی مسیر رشد و پیشرفت ایران را هموار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی شامگاه جمعه در گردهمایی روحانیان شهرستان سمنان در محل مجتمع فرهنگی ولایت این شهر، ضمن بیان اینکه مردم ایران اسلامی امروز بار دیگر به صحنه آمدند و با انسجام و وحدت خود مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان زدند، بیان داشت: ملت ایران با اتحاد خود تمام توطئه های دشمن را خنثی می کند.

وی با بیان اینکه دشمنان باید بدانند که نمی توانند با توطئه ها و نقش های خود سد و مانع راه تعالی و توسعه ایران اسلامی باشند، افزود: این پیروزی نشان عظمت و ظرفیت دین خدا در تامین آزادی، عزت و استقلال یک ملت و نیز شایستگی مردمی است که در تاریخ صاحب افتخارات بزرگی بودند.

رئیس تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به حضور بی نظیر و چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: این مردم با آگاهی و بصیرت پا به میدان گذاشتند و فریاد آنها لرزه بر تن استکبار جهانی انداخته است.

زاهدی با اشاره به این مطلب که مردم ایران از خون شهیدان خود پاسداری خواهند کرد، بیان داشت: ملت ایران گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند و با اطاعت از فرمایشات معظم له و راهنمایی های مدبرانه ایشان افتخارات بزرگی را برای کشور به ارمغان خواهند آورد.