روسیه آماده همکاری با ناتو و آمریکا در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری «تاس» اعلام کرد: ما به نوبه خودمان آماده ایم تا برای اجرای وظیفه مشترکمان در افغانستان همکاری های خود را با ناتو و آمریکا از سر بگیریم.

وی در ادامه گفت که مسکو اما تاکنون تماس رسمی با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مشکل افغانستان برقرار نکرده است.

کابلوف افزود: اگر به طور کلی نگاه کنید متوجه خواهید شد که اکنون زمان خوبی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست.

کابلوف همچنین گفت: وضعیت در بخش امنیتی در افغانستان رو به انحطاط است و برخی عوامل موجود سبب شده تا نیروهای امنیتی افغانستان نتوانند به تنهایی در مقابل سازمان های مخالف مقاومت کنند.

وی افزود: با در نظر گرفتن این موضوع، خروج شتابزده نظامیان بین المللی از افغانستان می تواند عواقب غیرقابل پیش بینی به بار آورد و تمامی دستاوردهای سال های اخیر را بر باد دهد.

لازم به ذکر است که کابلوف در حالی این گفته ها را مطرح می کند که ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز روز گذشته به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که به هزاران نظامی دیگر در افغانستان نیاز دارد تا بتواند نیروهای امنیتی افغانستان را به نیروهایی مستقل تبدیل کند.

وی همچنین از مداخلات روسیه در افغانستان به ویژه ارتباط این کشور با طالبان اظهار نگرانی کرد و گفت که این امر وضعیت را در افغانستان پیچیده تر می کند.