توزيع خدمات بهداشتي بايد از دست معلمان دانشگاه خارج شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، سيد محمد خرم - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي روز گذشته در نشست دانشجويي الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم در خبرگزاري مهر افزود: دستيابي به توسعه به عنوان راه پيش روي كشور است و با توجه به اينكه با جامعه اي دولت محور مواجه هستيم دولت به عنوان موتور محرك جامعه است لذا دولت براي اينكه بتواند با سرعت بيشتري حركت كند بايد كوچك شود.

وي اضافه كرد: سپردن درمان به بخش خصوصي براي ما يك پيام توسعه اي دارد پس ايجاد يك تغيير واجب به نظر مي رسد البته اين تغيير بايد مبتني بر تحقيق باشد. هر تغيير و تحولي يك سري مقاومت ها را در پي خواهد داشت اما از محيط هاي علمي انتظار مي رود ظرفيت ريسك مبتني بر مطالعات حداكثري را در خود ايجاد كنند.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي گفت: توليد علم پزشكي مبتني بر مسائل انتزاعي و تحقيق و پژوهش است اما ارائه خدمات پزشكي مبتني بر مسائل اقتصادي است.

وي يادآور شد: مشتري مداري و مسئوليت اجتماعي از اصول بخش خصوصي امروز است بنابراين نبايد به بنگاه هاي اقتصادي كه توزيع كننده خدمات بهداشتي مي شوند به شكل سوء استفاده كننده نگاه كرد.