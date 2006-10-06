  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۶

نشست دانشجويي انتزاع آموزش پزشكي از وزارت بهداشت در خبرگزاري مهر - 4

توزيع خدمات بهداشتي بايد از دست معلمان دانشگاه خارج شود

توزيع خدمات بهداشتي بايد از دست معلمان دانشگاه خارج شود

آموزش پزشكي به يك مهندسي مجدد نياز دارد لذا جهت تخصصي شدن ارائه خدمات بايد آموزش پزشكي را از توزيع خدمات پزشكي تفكيك كرد، يعني دانشگاه ها صرفا به توليد علم بپردازند و از مراكز بهداشتي به عنوان مكان هاي كمك آموزشي استفاده كنند. در واقع توزيع خدمات بهداشتي بايد از دست معلمان دانشگاه خارج شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، سيد محمد خرم - دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي روز گذشته در نشست دانشجويي الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم در خبرگزاري مهر افزود: دستيابي به توسعه به عنوان راه پيش روي كشور است و با توجه به اينكه با جامعه اي دولت محور مواجه هستيم دولت به عنوان موتور محرك جامعه است لذا دولت براي اينكه بتواند با سرعت بيشتري حركت كند بايد كوچك شود.

وي اضافه كرد: سپردن درمان به بخش خصوصي براي ما يك پيام توسعه اي دارد پس ايجاد يك تغيير واجب به نظر مي رسد البته اين تغيير بايد مبتني بر تحقيق باشد. هر تغيير و تحولي يك سري مقاومت ها را در پي خواهد داشت اما از محيط هاي علمي انتظار مي رود ظرفيت ريسك مبتني بر مطالعات حداكثري را در خود ايجاد كنند.

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي گفت: توليد علم پزشكي مبتني بر مسائل انتزاعي و تحقيق و پژوهش است اما ارائه خدمات پزشكي مبتني بر مسائل اقتصادي است.

وي يادآور شد: مشتري مداري و مسئوليت اجتماعي از اصول بخش خصوصي امروز است بنابراين نبايد به بنگاه هاي اقتصادي كه توزيع كننده خدمات بهداشتي مي شوند به شكل سوء استفاده كننده نگاه كرد.

کد مطلب 390351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها