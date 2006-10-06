با حرفه اي ها كار مي كنم

به گزارش گروه موسيقي مهر "عليرضا افتخاري" خواننده پروژه تلويزيوني روز رفتن در خصوص همكاري خود با اين مجموعه تلويزيوني گفت : انگيزه حضور و همكاري من با مجموعه تلويزيوني روز رفتن وقتي ايجاد شد كه دريافتم اين پروژه از بعد معرفتي تعريف درستي دارد.

اين خواننده كه براي نخستين بار است براي يك مجموعه تلويزيوني مي خواند در اين باره خاطر نشان كرد : از جمله دلايل همكاري من با اين پروژه مي توان به قصه پر محتوا همراه با مسايل معنوي، اخلاقي، همچنين گروه توليد حرفه اي اين مجموعه اشاره كرد.

افتخاري افزود: معتقدم موفقيت يك مجموعه تلويزيوني در پخش زماني تحقق مي يابد كه همه عوامل از جمله تهيه كننده ، بازيگران ، نويسنده ،‌‏آهنگساز ، كارگردان حرفه اي عمل كنند.

وي درباره ترانه اين اثر گفت: ترانه اي كه براي مجموعه تلويزيوني روز رفتن سروده شده است بسيار زيبا و جذاب است و كاملا با محتويات نهفته در اين مجموعه هم خواني دارد.

پخش مجموعه تلويزيوني روز رفتن با حضور بازيگراني چون" دانيال حكيمي"،" حسن پور شيرازي"،" مريم بوباني"،" فقيهه سلطاني"،" رضا فيض نوروزي "،" بيوك ميرزايي"،" آتش تقي پور"،" حسن شكوهي "،" حسين خاني بيگ" ،" ليلا بلوكات " بعد از ماه مبارك رمضان آغاز خواهد شد.



