به گزارش خبرنگار"مهر" در اصفهان، نماز جمعه دومين هفته از ماه مبارك رمضان با حضورپرشور نمازگزاران روزه دار در مسجد امام(ره) اصفهان به امامت آيت الله سيد يوسف طباطبايي نماينده ولي فقيه و امام جمعه اين شهر برگزار شد.

يوسف طباطبايي با اشاره به تحريم 27ساله ايران و تمديد سالانه آن از سوي آمريكا گفت: ايران در طي اين سالها نه تنها از تحريم ضرري نديد بلكه به خودكفائي هم رسيد و اينكه ما را اكنون مي خواهند بوسيله تحريم تهديد كنند به ضرر خودشان است چرا كه آنها هستند كه از تحريم كردن ما ضرر مي بينند.

وي با اشاره به پرونده هسته اي ايران و تهديد ايران به تحريم گفت: تهديد به تحريم بي تدبيري غرب را مي رساند.