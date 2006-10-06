وجود امنيت در خراسان جنوبي حاصل نجابت مردم و تلاش نيروي انتظامي است

به گزارش خبرنگار مهر در بيرجند ، حجت الاسلام حسين صادقي درخطبه هاي نماز جمعه اين هفته، با اشاره به بمباران هاي شيميايي رژيم بعثي عراق بر روي مردم بي دفاع يادآور شد : در اين جنايت، بسياري از كشور هاي به ظاهر صلح دوست شرق و غرب ، حتي حاكمان منطقه خليج فارس شريك بودند .

وي تاكيد كرد : بمبارا ن هاي هولناك شهرهاي ايران توسط حزب بعث و با همكاري آمريكا به قدري دلخراش است كه هيچ دادگاهي در دنيا نمي تواند براي آن حكمي درخور صادر كند.

صادقي با اشاره به 14 مهر روز دامپزشكي يادآور شد: دقت اين قشر ازجامعه در انجام بهينه وظايفشان در تشخيص و مقابله با بيماري هاي مشترك انسان و دام ، سلامت جامعه را تضمين مي كند.

خطيب جمعه بيرجند در ادامه با تاكيد بر همكاري سازمان ها ، در اطعام و اكرام ايتام گفت : لزومي ندارد كمك به فقرا تنها توسط كميته امداد و يا بهزيستي و ديگر نهادهاي وابسته صورت گيرد بلكه بايد تمامي مردم در اين سنت الهي و براي كمك به يتيمان و محرومين حضور يابند.

وي با بيان اينكه در هيچ مكتبي مانند اسلام نسبت به مهر و محبت به كودكان تاكيد نشده افزود: بايد با اجراي صحيح آيين و سنت اسلام نسبت به اين مسئله ، الگويي عملي براي مردم دنيا ترسيم شود.

صادقي با اشاره به فرارسيدن شب هاي قدر گفت: ماه رمضان سراسر رحمت و فضيلت و بركت است و بايد در اين شب ها با تمام وجه از درگاه خداوند طلب آمرزش بنماييم.