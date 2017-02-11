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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۷

سازمان حج اطلاعیه داد؛

پیش ثبت نام عتبات قرعه کشی شد/تعیین اولویت های اعزام

پیش ثبت نام عتبات قرعه کشی شد/تعیین اولویت های اعزام

سازمان حج و زیارت، در خصوص پذیرفته شدگان پیش ثبت نام عتبات عالیات توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند روز شنبه ۲۳/۱۱/۹۵ به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود از نتایج قرعه کشی مطلع گردند.

پذیرفته شدگان در قرعه کشی بر اساس جدول مشروحه ذیل جهت قطعی نمودن ثبت نام و تعیین تاریخ اعزام و کاروان خود اقدام خواهند نمود.

توضیح اینکه

ثبت نام در کاروان ها از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۷/۱۱/۹۵ آغاز و پذیرفته شدگان بر اساس اولویت های خود می توانند به بخش ثبت نام سایت (لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین نمایند.

ضمناً قرعه کشی به صورت گروهی انجام شده و برای هر گروه یک اولویت تعیین شده است.

- اولویت ( ۱ و ۲ ) از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت ( ۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت ( ۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۷) از ساعت ۱۳ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۸) از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۹) از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۱۰) از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۱۱ ذخیره) ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۲/۱۲/۹۵

کد مطلب 3903569
حبیب احسنی پور

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