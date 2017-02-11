پیش ثبت نام عتبات قرعه کشی شد/تعیین اولویت های اعزام

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان که در پیش ثبت نام عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند روز شنبه ۲۳/۱۱/۹۵ به سایت پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی خود از نتایج قرعه کشی مطلع گردند.

پذیرفته شدگان در قرعه کشی بر اساس جدول مشروحه ذیل جهت قطعی نمودن ثبت نام و تعیین تاریخ اعزام و کاروان خود اقدام خواهند نمود.

توضیح اینکه

ثبت نام در کاروان ها از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۷/۱۱/۹۵ آغاز و پذیرفته شدگان بر اساس اولویت های خود می توانند به بخش ثبت نام سایت (لینک قطعی کردن ثبت نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین نمایند.

ضمناً قرعه کشی به صورت گروهی انجام شده و برای هر گروه یک اولویت تعیین شده است.

- اولویت ( ۱ و ۲ ) از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت ( ۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت ( ۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۷) از ساعت ۱۳ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۸) از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۹) از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۱۰) از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۱/۹۵

- اولویت (۱۱ ذخیره) ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۲/۱۲/۹۵