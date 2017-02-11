«گوترش» ماموریت «ولد الشیخ» را تمدید نکند/ تشکیل کمیته حقیقت یاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی انصار الله یمن شب گذشته با ارسال پیامی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از وی خواست که در متوقف کردن حملات عربستان سعودی به یمن، پایان محاصره این کشور، بازگشایی بنادر و فرودگاهها به ویژه فرودگاه های صنعاء، تعز و الحدیده و پرداخت غرامت به شهروندان یمنی توسط عربستان سعودی مسئولیت پذیر باشد.

وی همچنین در این پیام خواستار تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی جنایات عربستان سعودی در یمن شد، جنایت هایی همچون بمباران اخیر مجلس عزاداری در صنعاء و استفاده از سلاح های ممنوعه و بمباران مراکز درمانی و بیمارستان ها.

صالح الصماد در ادامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که ماموریت اسماعیل ولد الشیخ نماینده سازمان ملل برای حل بحران یمن را تمدید نکند چرا که وی در انجام ماموریت خود و حفظ بی طرفی ناکام بوده است.