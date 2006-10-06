مخالفت اخوان المسلمين با موروثي شدن قدرت در مصر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، رهبر گروه اخوان المسلمين مصرتاكيد كرد كه اين گروه با موروثي كردن قدرت مخالف است و خواستار آغاز آزادي هاي مردم و احترام گذاشتن به نظام چند حزبي وانتقال مسالمت آميز قدرت است.



محمد عاكف با انتقاد از دنباله روي بسياري از سران عرب از سياستهاي سلطه طلبانه و يكجانبه گرايانه آمريكا، از دولتهاي عربي خواست خود را از زير سلطه آمريكا رها كنند.



رهبر اخوان المسلمين مصر با تاكيد بر حمايت خود از مقاومت لبنان، جنبش حزب الله را نماد پايداري و مقاومت توصيف كرد.



محمد عاكف اين اظهارات را در مراسم افطار ساليانه گروه اخوان المسلمين درقاهره بيان كرد كه شخصيت هايي از جناح هاي مختلف سياسي و رسانه اي دراين مراسم شركت داشتند.



دراين مراسم كه مناسبتي براي اعلام ديدگاه اين گروه درباره همه مسائل نيز به شمار مي رود، محمد حبيب معاون اول رهبر كل گروه اخوان المسلمين به حضور شمار زيادي از دعوت شدگان و ديدگاههاي متفاوت آنها اشاره كرد ومشاركت شخصيتهاي برجسته سياسي مصردراين مراسم را نشانه حضور فعال اخوان المسلمين درعرصه سياسي مصر دانست.