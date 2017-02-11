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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

معاون امداد و نجات هلال‌احمر البرز خبر داد:

ارائه خدمات امدادی به ۹۳۹ نفر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

ارائه خدمات امدادی به ۹۳۹ نفر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز از ارائه خدمات امدادی به ۹۳۹ نفر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر البرز طی هفته گذشته به ۱۶ نفر حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: امدادگران البرزی به هشت نفر در حوادث جاده‌ای، هفت نفر حوادث کوهستانی و یک نفر در حوادث شهری خدمات امدادی ارائه کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز تأکید کرد: از مجموع افراد حادثه‌دیده شش نفر مصدوم شدند که چهار نفر آن‌ها برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و دو نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

رجبی در بخش دیگری به پوشش امدادی روز بیست و دوم بهمن اشاره کرد و گفت: ۴۷۹ نفر از جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان البرز با حضور در راهپیمایی به ۹۳۹ نفر خدمات سرپایی درمانی ارائه کردند.

وی ادامه داد: در مراسم پرشکوه ۲۲ بهمن ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۸ دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و ۵ دستگاه خودروی نجات به حالت آماده‌باش درآمدند.

کد مطلب 3903647

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