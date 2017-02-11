ارائه خدمات امدادی به ۹۳۹ نفر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر البرز طی هفته گذشته به ۱۶ نفر حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: امدادگران البرزی به هشت نفر در حوادث جاده‌ای، هفت نفر حوادث کوهستانی و یک نفر در حوادث شهری خدمات امدادی ارائه کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز تأکید کرد: از مجموع افراد حادثه‌دیده شش نفر مصدوم شدند که چهار نفر آن‌ها برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و دو نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

رجبی در بخش دیگری به پوشش امدادی روز بیست و دوم بهمن اشاره کرد و گفت: ۴۷۹ نفر از جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر استان البرز با حضور در راهپیمایی به ۹۳۹ نفر خدمات سرپایی درمانی ارائه کردند.

وی ادامه داد: در مراسم پرشکوه ۲۲ بهمن ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۸ دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و ۵ دستگاه خودروی نجات به حالت آماده‌باش درآمدند.