یادواره دو شهیده در آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، یادواره دو شهید زن آران و بیدگل به همراه آئین تکریم از مادران شهدای آران و بیدگل و رونمایی از کتاب مادر شهید احمد معینی آرانی در محل سالن ورزشی ۹ دی این شهرستان برگزار شد.

در این آئین ضمن تجلیل از مقام دو شهیده زن آران و بیدگل به نام های شهیده دهقانی و دانشوری از کتابی که حاصل ۱۰ سال دوری مادر شهید احمد معینی آرانی از فرزند شهیدش است، رونمایی شد.

مدیر موسسه یاوران خورشید آران و بیدگل در این یادواره اظهار داشت: کتاب به رنگ مهتاب، کتابی منتخب از اشعار خانم زهرا عصاری است که با وجود سواد ناچیز اشعاری را در وصف فرزند شهیدش در دوران ۱۰ ساله بین شهادت در سال ۱۳۶۲ تا پیدا شدن جسد فرزندش در سال ۱۳۷۲ به رشته تحریر در آورده است.

نجم الدین آفتابی افزود: زهرا عصاری پس از مفقود شدن پسر شهیدش در سال ۱۳۶۲ در سن ۵۰ سالگی شروع به سرودن اشعاری در وصف فرزندش و پس از پیدا شدن جسد فرزندش در وصف اهل بیت می کند.

وی تاکید کرد: اشعار این کتاب که در هزار نسخه و توسط انتشارت وثوق منتشر شده تمام رنج و غم دوری یک مادر از فرزند شهیدش را بیان کرده است.