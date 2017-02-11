مصرف گاز در زنجان به ۸ میلیون متر مکعب رسید

سید سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان مصرف گاز در استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد گفت: با توجه به سرد شدن هوای استان زنجان مصرف گاز طی ۲۴ ساعت گذشته به مرز ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب رسید.

وی اظهار کرد: مصرف گاز در استان زنجان در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه روز گذشته چند درصد رشد داشته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: در این میان مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

عسگریان تاکید کرد: ۲۹۰ هزار مشترک گاز در استان زنجان دارد که این تعداد مشترک ۳۵۰ هزار خانوار شهری و روستایی را شامل می شود.

وی تصریح کرد: بخش خانگی با بیش از ۸۵ درصد بیشترین مصرف گاز در استان زنجان را به خود اختصاص می دهد، بنابراین شهروندان زنجانی در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان افزود: شهروندان زنجانی برای جلوگیری از هدر رفت گاز نسبت به عایق بندی در و پنجره ها اقدام کنند تا سایر هموطنان هم از نعمت گاز طبیعی استفاده کنند.

عسگریان یاد آورشد: با توجه به گزارش هواشناسی بارش برف را در استان طی چند روز آینده داریم که شهروندان زنجانی مصرف گاز را مدیریت کنند.