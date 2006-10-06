۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۴۲

فوت بيش از 7 هزار مازني طي 6 ماه گذشته

مدير كل ثبت احوال مازندران گفت: طي 6 ماهه اول امسال 7 هزار و 125 نفر در استان فوت كردند.

فرج الله ملكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: از اين تعداد 4 هزار و 6 مورد مربوط به مردان و بقيه فوتي ها زن بودند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/1 درصد كاهش داشته است.

وي ادامه داد: طي 6 ماهه گذشته در مازندران ، 10 هزار و 582 نوزاد پسر و 10 هزار و 108 نوزاد دختر به دنيا آمدند كه در مجموع 20 هزار و 690 ولادت اين ميزان در مدت مشابه با سال گذشته 5/6 درصد كاهش نشان مي دهد.

ملكي اظهار داشت: به ازاي هر 100 واقعه تولد دختر ، 104 مورد ولادت پسر در مازندران به ثبت رسيده است.

