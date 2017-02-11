انقلاب اسلامی مایه برکت و منزلت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف در همایش «گفتمان انقلاب اسلامی» در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) قم اظهار کرد: انقلاب اسلامی از هر نظر، نعمت بزرگی برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: حکومت شاه به دستور اربابان خود قصد داشت تا اواسط دهه 60، همه آثار دین و دیانت را در ایران از بین ببرد، آموزش احکام و مسائل دینی در مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده و عزای سیدالشهداء(ع) وجود نداشته باشد، ولی انقلاب اسلامی توانست این نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در نظام اسلامی، یکی از تکالیف اصلی دانش‌آموزان، آموزش قرآن است گفت: امروز امر به قرآن به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: شاه نسبت به چاپ قرآن و هدیه دادن آن اقدام می‌کرد، ولی احکام و دستورات کتاب وحی کاملا تعطیل شده بود.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: حجاب به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام در زمان شاه بسیار مورد هجمه قرار می‌گرفت و مراکز قمار، فساد و فحشاء بسیار بیشتر از مساجد و کتابخانه‌ها بودند، اما به برکت نظام اسلامی، دین به زندگی مردم ایران بازگشت و احکام اسلامی احیاء شدند.

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به برنامه‌های اختصاصی رهبر معظم انقلاب برای مباحث مربوط به کلام وحی عنوان کرد: رهبری در مناسبت‌هایی به صورت نمادین و بسیار چشمگیر نسبت به قرآن و مبانی آن اهتمام دارند تا مسئولان و مردم با الگوگیری از ایشان، در این زمینه توجه کافی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تا پیش از انقلاب، متدینین مورد تمسخر قرار می‌گرفتند و فرهنگ بی دینی در حال ترویج بود به طوری که حتی ورود به حوزه و تحصیل علم دین، مذموم شمرده می‌شد.

محمدی با اشاره به اصلاحات رضاخانی و ممنوعیت لباس روحانیت گفت: در زمان محمدرضا شاه نیز این اقدامات به شیوه‌ای دیگر ادامه یافت، به خاطر دارم سال 1352 سه نفر آمریکایی در قم و اطراف حرم مطهر همراه سگ خود گردش می‌کردند و وقتی با اعتراض مردم مواجه شدند به جای اینکه ایرانی‌ها از دست آنها ناراحت باشند، آنها عصبانی شدند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اصل و اساس نظام اسلامی را پیاده‌سازی احکام قرآن و دین الهی دانست و خاطرنشان کرد: این دستور خداوند است که مسلمان نباید از کافر تبعیت کند اما در زمان شاه بیش از 60 هزار نفر مستشار آمریکایی، پست‌های کلیدی کشورمان را در اختیار داشتند و ما زیر فرمان آنها بودیم.

وی افزود: رضاخان توسط انگلیسی‌ها به قدرت رسید و 20 سال بعد، همان‌ها او را عزل کردند و این مسئله را آشکار عنوان می‌کردند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به قانون کاپیتولاسیون یا همان مصونیت محض شهروندان آمریکایی در ایران گفت: این قانون نقطه آغاز قیام علنی امام راحل بود؛ زیرا کاپیتولاسیون خلاف حکم صریح قرآن محسوب می‌شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی، چنین قوانین ظالمانه‌ای دیگر وجود ندارد و شأن و منزلت ملت ایران حفظ می‌شود.

وی با اشاره به جمله کوبنده امام خمینی(ره) «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» افزود: این همان آمریکایی بود که پیش از انقلاب، تمام پست‌های کلیدی ایران را در اختیار داشت و می‌خواست مصونیت کامل شهروندانش را بگیرد.

حجت الاسلام محمدی مأموریت آیزنهاور در اواخر حکومت پهلوی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: او بدون اطلاع شاه وارد ایران شد تا اوضاع را مدیریت کند و امام و یارانش را حذف کند به عبارتی می‌توان گفت فرار شاه نیز با برنامه‌ریزی آمریکا صورت گرفت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: امروز مردم ایران خودشان تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده امور خویش هستند و به برکت انقلاب، در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی روی جمهوری اسلامی حساب می‌کنند.

وی ادامه داد: گروه‌هایی مانند داعش و سایر تکفیری‌ها با نقشه آمریکا و صهیونیست‌ها شکل گرفتند و سوریه و عراق را مورد هجمه قرار دادند، آمریکا حتی زمان حمله به سوریه را مشخص کرده بود ولی ایستادگی و مخالفت ایران مانع از اجرای این نقشه شد.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: با عنایات الهی، لطف و توجه ائمه اطهار(ع) و امام عصر(عج)، رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و پشتیبانی مردم، ایران اسلامی در همه ناملایمات کشورهای منطقه ، امن‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تهدیدات همیشگی آمریکا علیه ایران و رئیس جمهور جدید این کشور عنوان کرد: ترامپ می‌گوید ایران باید از من بترسد ولی بداند ملتی که از خدا می‌ترسد، از هیچ نیروی دیگری هراس ندارد.

وی افزود: حقیقت این است که آمریکا یک لحظه هم از فکر حمله به ایران غافل نبوده اما به برکت قرآن و اهل بیت(ع)، حملات نظامی آنها در دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی پس از آن کارساز نبوده است.

حجت الاسلام محمدی به تهاجم فرهنگی غرب علیه ایران اشاره و اظهار کرد: دشمن می‌خواهد اعتقاد و ایمان نسل جوان کشورمان به مبانی دین اسلام و مکتب تشیع کمرنگ شود به همین دلیل به دنبال نیروهای نفوذی هستند و در این بین از افرادی مسلمان و ایرانی اما با فکر غربی بهره می‌برند.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: نقطه قوت ما نسبت به دشمنان، ایمان و اعتقادمان است و اگر این قدرت را از دست بدهیم، چیزی برای دفاع نخواهیم داشت به همین دلیل آمریکا سعی می‌کند ملت ایران را از هدف اصلی خود منحرف و در ادامه دادن مسیر، خسته کند.