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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

رئیس سازمان اوقاف:

انقلاب اسلامی مایه برکت و منزلت ملت ایران است

انقلاب اسلامی مایه برکت و منزلت ملت ایران است

حجت‌الاسلام علی محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: انقلاب اسلامی از نظر مادی و معنوی، برکتی بزرگ برای ملت ایران بود ومنزلت را برای مردم و مسئولان کشورمان به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف در همایش «گفتمان انقلاب اسلامی» در آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) قم اظهار کرد: انقلاب اسلامی از هر نظر، نعمت بزرگی برای ملت ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: حکومت شاه به دستور اربابان خود قصد داشت تا اواسط دهه 60، همه آثار دین و دیانت را در ایران از بین ببرد، آموزش احکام و مسائل دینی در مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده و عزای سیدالشهداء(ع) وجود نداشته باشد، ولی انقلاب اسلامی توانست این نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در نظام اسلامی، یکی از تکالیف اصلی دانش‌آموزان، آموزش قرآن است گفت: امروز امر به قرآن به عنوان یکی از سیاست‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: شاه نسبت به چاپ قرآن و هدیه دادن آن اقدام می‌کرد،  ولی احکام و دستورات کتاب وحی کاملا تعطیل شده بود.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: حجاب به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام در زمان شاه بسیار مورد هجمه قرار می‌گرفت و مراکز قمار، فساد و فحشاء بسیار بیشتر از مساجد و کتابخانه‌ها بودند، اما به برکت نظام اسلامی، دین به زندگی مردم ایران بازگشت و احکام اسلامی احیاء شدند.

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به برنامه‌های اختصاصی رهبر معظم انقلاب برای مباحث مربوط به کلام وحی عنوان کرد: رهبری در مناسبت‌هایی به صورت نمادین و بسیار چشمگیر نسبت به قرآن و مبانی آن اهتمام دارند تا مسئولان و مردم با الگوگیری از ایشان، در این زمینه توجه کافی داشته باشند.

وی تصریح کرد: تا پیش از انقلاب، متدینین مورد تمسخر قرار می‌گرفتند و فرهنگ بی دینی در حال ترویج بود به طوری که حتی ورود به حوزه و تحصیل علم دین، مذموم شمرده می‌شد.

محمدی با اشاره به اصلاحات رضاخانی و ممنوعیت لباس روحانیت گفت: در زمان محمدرضا شاه نیز این اقدامات به شیوه‌ای دیگر ادامه یافت، به خاطر دارم سال 1352 سه نفر آمریکایی در قم و اطراف حرم مطهر همراه سگ خود گردش می‌کردند و وقتی با اعتراض مردم مواجه شدند به جای اینکه ایرانی‌ها از دست آنها ناراحت باشند، آنها عصبانی شدند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اصل و اساس نظام اسلامی را پیاده‌سازی احکام قرآن و دین الهی دانست و خاطرنشان کرد: این دستور خداوند است که مسلمان نباید از کافر تبعیت کند اما در زمان شاه بیش از 60 هزار نفر مستشار آمریکایی، پست‌های کلیدی کشورمان را در اختیار داشتند و ما زیر فرمان آنها بودیم.

وی افزود: رضاخان توسط انگلیسی‌ها به قدرت رسید و 20 سال بعد، همان‌ها او را عزل کردند و این مسئله را آشکار عنوان می‌کردند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به قانون کاپیتولاسیون یا همان مصونیت محض شهروندان آمریکایی در ایران گفت: این قانون نقطه آغاز قیام علنی امام راحل بود؛ زیرا کاپیتولاسیون خلاف حکم صریح قرآن محسوب می‌شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی، چنین قوانین ظالمانه‌ای دیگر وجود ندارد و شأن و منزلت ملت ایران حفظ می‌شود.

وی با اشاره به جمله کوبنده امام خمینی(ره) «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» افزود: این همان آمریکایی بود که پیش از انقلاب، تمام پست‌های کلیدی ایران را در اختیار داشت و می‌خواست مصونیت کامل شهروندانش را بگیرد.

حجت الاسلام محمدی مأموریت آیزنهاور در اواخر حکومت پهلوی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: او بدون اطلاع شاه وارد ایران شد تا اوضاع را مدیریت کند و امام و یارانش را حذف کند به عبارتی می‌توان گفت فرار شاه نیز با برنامه‌ریزی آمریکا صورت گرفت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: امروز مردم ایران خودشان تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده امور خویش هستند و به برکت انقلاب، در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی روی جمهوری اسلامی حساب می‌کنند.

وی ادامه داد: گروه‌هایی مانند داعش و سایر تکفیری‌ها با نقشه آمریکا و صهیونیست‌ها شکل گرفتند و سوریه و عراق را مورد هجمه قرار دادند، آمریکا حتی زمان حمله به سوریه را مشخص کرده بود ولی ایستادگی و مخالفت ایران مانع از اجرای این نقشه شد.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: با عنایات الهی، لطف و توجه ائمه اطهار(ع) و امام عصر(عج)، رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و پشتیبانی مردم، ایران اسلامی در همه ناملایمات کشورهای منطقه ، امن‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تهدیدات همیشگی آمریکا علیه ایران و رئیس جمهور جدید این کشور عنوان کرد: ترامپ می‌گوید ایران باید از من بترسد ولی بداند ملتی که از خدا می‌ترسد، از هیچ نیروی دیگری هراس ندارد.

وی افزود: حقیقت این است که آمریکا یک لحظه هم از فکر حمله به ایران غافل نبوده اما به برکت قرآن و اهل بیت(ع)، حملات نظامی آنها در دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی پس از آن کارساز نبوده است.

حجت الاسلام محمدی به تهاجم فرهنگی غرب علیه ایران اشاره و اظهار کرد: دشمن می‌خواهد اعتقاد و ایمان نسل جوان کشورمان به مبانی دین اسلام و مکتب تشیع کمرنگ شود به همین دلیل به دنبال نیروهای نفوذی هستند و در این بین از افرادی مسلمان و ایرانی اما با فکر غربی بهره می‌برند.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: نقطه قوت ما نسبت به دشمنان، ایمان و اعتقادمان است و اگر این قدرت را از دست بدهیم، چیزی برای دفاع نخواهیم داشت به همین دلیل آمریکا سعی می‌کند ملت ایران را از هدف اصلی خود منحرف و در ادامه دادن مسیر، خسته کند.

کد مطلب 3903719

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