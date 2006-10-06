خلع سلاح حزب الله لبنان امكان پذير نيست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، آيت الله محمدعلي موسوي جزايري امروز در خطبه هاي نماز جمعه اهواز كه با حضور پرشكوه مردمي از تمامي اقشار در مصلاي مهديه اين شهر برگزار شد افزود: امروز با توكل به خداوند متعال و توسل به پيامبر اكرم و ائمه اطهار حزب‌الله لبنان زمام قدرت و ابتكار عمل را به دست گرفته و موازنه قدرت را به نفع خود تغيير داده است.

وي به اعتراف سران دولت رژيم صهيونيستي به شكست در مقابل حزب‌الله و تحقق نيافتن اهداف آنها در جنگ اخير عليه ملت حزب الله لبنان اشاره كرد و گفت:در جنگ 33 روزه رژيم صهيونيستي با حزب الله لبنان، افسانه شكست ناپذيري اسرائيل در اذهان عموم بويژه مسلمانان درهم شكست و اعترافات اخير نتانياهو گواهي بر صحت اين مدعاست.

آيت الله جزايري همچنين در بخش ديگري از خطبه هاي نماز جمعه با تاكيد بر لزوم رفع مشكل گراني توسط دولت با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار هيات دولت و رييس جمهوري در اين رابطه اظهار اميدواري كرد دولت خدمتگزار اين توصيه را نصب العين قرار دهد.

وي همچنين با اشاره به آغاز هفته نيروي انتظامي ، نقش اين نيرو و ديگر نيروهاي مسلح در كنترل مرزها و برقراري امنيت در جامعه را ارزنده برشمرد و از اين تلاشها تقدير كرد.