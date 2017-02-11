توافق آمریکا و کلمبیا برای افزایش همکاری امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری کلمبیا در گفتگویی تلفنی با «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره همکاری ها در زمینه اقدامات امنیتی رایزنی و برای گسترش این اقدامات موافقت خود را اعلام کردند.

در بیانیه منتشر شده در سایت رسمی ریاست جمهوری کلمبیا آمده است: در جریان گفتگوی تلفنی میان معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهوری کلمبیا، مشخص شد که هر دو مقام بر جزئیات خاص مربوط به روابط میان کلمبیا و ایالت متحده اشراف کامل دارند.

مقامات کاخ سفید نیز در بیانیه ای اعلام کردند: رهبران ایالات متحده آمریکا و کلمبیا درباره اهمیت رابطه دو جانبه ای که از سال های پیش میان این دو کشور وجود داشته است، تاکید و موافقت کردند برای ادامه و گسترش این همکاری به ویژه در زمینه امور امنیتی تلاش کنند.