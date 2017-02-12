نیما جوان مدیر موسسه نشر و پخش جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های انجام گرفته در این مجموعه بیان کرد: خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته فعالیت های خوبی در حال انجام است که بر اساس آن روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه آلبوم جدیدی به نام «هام سا» توسط گروه «هام سا» به سرپرستی علی گرامی نوازنده درامز، پویا اسدیان نوازنده گیتار، سهیل پیغمبری و آرین کشیشی روانه بازار موسیقی می شود.

وی ادامه داد: این آلبوم یکی از مجموعه های باکیفیت در حوزه موسیقی بی کلام است که روز جمعه ۲۹ بهمن ماه مراسم رونمایی آن برگزار می شود و فکر می کنم برای علاقه مندان موسیقی می تواند مورد توجه قرار بگیرد. گروه در یادداشتی که به مناسبت آلبوم منتشر کرده، آورده است: «با برداشتن حصار از میان سرزمین ها شاید روزی بتوان دوباره آنها را به سوی هم بازگرداند تا سرود عشق و صلح را سر دهند. با این اندیشه در سر از سال ۹۱ در هر بداهه نوازی به نزدیک کردن موسیقی شرق و غرب پرداختیم و با تلفیق آنها خواستیم تا سرودمان را به گوش دوستداران موسیقی در سرتاسر جهان برسانیم. نتیجه فعالیت های چند ساله ما تشکیل گروهی به نام هام سا است. آهنگسازی آثار این گروه توسط پویا اسدیان و علی گرامی صورت می گیرد. هام سا در زبان سانسکریت به معنای دم و باز دم است.»

این تهیه کننده آثار موسیقی به انتشار آلبوم جدید دیگری با عنوان «بزم بی جانان» با هنرمندی پدرام درخشانی اشاره کرد و گفت: «بزم بی جانان» نیز عنوان اثر جدید دیگری به آهنگسازی پدرام درخشانی نوازنده و آهنگساز صاحب نام موسیقی است که اسفند ماه امسال در دسترس دوستداران موسیقی قرار می گیرد. این آلبوم با محوریت سنتور با شیوه سنتورنوازی پدرام درخشانی و با نگاهی تلفیقی به علاقه مندان عرضه است.

جوان در پایان توضیح داد: در این آلبوم میلاد درخشانی، رضا تاجبخش، هومن نامداری و پاشا هنجنی به عنوان نوازنده پدرام درخشانی را همراهی کرده اند. آلبوم «بزم بی جانان» اولین اثر پدرام درخشانی است که به صورت ویژه ای بر ساز تخصصی او سنتور بنا شده است و من فکر می کنم یکی از متفاوت ترین آلبوم های وی طی چند سال اخیر است که هم برای علاقه مندان موسیقی ایرانی و هم علاقه مندان موسیقی تلفیقی مورد توجه قرار گیرد. او در این آلبوم کانسپت بسیار خوبی را طراحی کرده که در ردیف کارهای مهم او قرار دارد.