رئيس كميسيون اروپا درباره پاسخ "نه" ناگهاني به تركيه هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر،"خوزه مانوئل باروسو" در گفتگو با مجله فرانسوي لوپونت با بيان اينكه رد فوري درخواست تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا مي تواند به نوعي به عنوان مبارزه با اسلام به شمار آيد، اظهار داشت : روند مذاكره و رايزني درباره پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا با بحرانهاي دشوار و پيچيده اي روبرو بوده است.

وي در ادامه تصريح كرد: هنگامي كه من از خود سوال مي كنم، آيا اكنون زمان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا فرا رسيده تنها مي توانم اين جواب را بدهم كه " نه " .

رئيس كميسيون اتحاديه اروپا همچنين خاطر نشان كرد : اما در 15 يا 20 سال آينده مي توان شرايط و موقعيت را براي عضويت آنكارا در اتحاديه اروپا فراهم ديد .

از سوي ديگر " اولي رن " كميسر گسترش اتحاديه اروپا نيز معتقد است : به عضويت در آوردن تركيه در اتحاديه اروپا در شرايط كنوني مي تواند به معناي ناديده گرفتن نقطه نظرات سياستمداران عالي رتبه اروپايي به شمار آيد .

اين در حالي است كه وي چندي پيش با اشاره به وخامت اوضاع خاورميانه اظهار داشت : پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مي تواند تاثير مثبتي بر روند جريانات خاورميانه بگذارد .