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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

استاندار مازندران:

۱۰۰ میلیارد تومان برای رونق بخشی به تولید در غرب مازندران صرف شد

۱۰۰ میلیارد تومان برای رونق بخشی به تولید در غرب مازندران صرف شد

نوشهر - استاندار مازندران گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رونق بخشی به تولید در غرب استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: امروز نگاه مدیریت به غرب استان خوب و متوازن است.

وی از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رونق بخشی به تولید در غرب استان خبر داد و اظهار داشت: ۹۵ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور نیز در غرب استان هزینه شده است.

فلاح جلودار میزان هزینه کرد برای تکمیل بیمارستان تنکابن را ۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ما متاسفانه وارث مشکلاتی هستیم اما در سه سال اخیر ۵۵۰۰ طرح نیمه تمام در استان تکمیل شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام در استان صرف شده است اظهار داشت: خوشبختانه کارهای مثبت وسازنده ای در استان صورت گرفته است.

کد مطلب 3903811

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