شکایت فعالان حقوق بشر از خشونت علیه زندانیان سیاسی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «فرناندو کابانیاس» یکی از فعالان گروه بین المللی که برای آزادی «اسکار لوپز ریبرا» فعال مستقل تلاش می کند، از خشونت و عدم ارائه تسهیلات به این زندانی سیاسی به مقام های قضایی آمریکا شکایت کرد.

ریبرا حدود ۳۶ سال است که به دلیل فعالیت های خود در زمینه آزادی استقلال جزایر «پورتوریکو» به جرم خیانت علیه آمریکا بازداشت و به حبس خانگی محکوم شد، در هفدهم ماه می آینده و پس از ۳۶ سال حبس آزاد می شود.

کابانیاس که سال ها برای آزادی ریبرا تلاش می کند، گفت که این فعال سیاسی از کمترین امکانات و تسهیلات در دوران ۳۶ سال حبس خانگی خود برخوردار نشد و حتی در حال حاضر با توجه به نزدیک تر شدن زمان آزادی وی و انتقال محل بازداشت به پوئرتوریکو که روز گذشته انجام شد، اجازه دیدن دوستان خود را نیز ندارد.

فعالان حامی حقوق بشر تاکنون بارها نسبت به خشونت و شکنجه های مختلف علیه افرادی که در زندان های آمریکا به سر می برند و به ویژه زندانیان سیاسی این کشور، اعتراض کرده اند.