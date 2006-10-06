حركت منطقي استوني در مديريت ذخاير ارزي

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با ترجمه مقالهاي، تجربه استوني در مديريت ذخاير ارزي خود را مورد بررسي قرار داد و تصريح كرد كه استفاده از مدلهاي سرمايهگذاري براي مديريت فعال ذخاير ارزي در بانك مركزي استوني به عنوان يك حركت منطقي در تلاش براي افزايش كارآيي مراحل سرمايهگذاري بوده و اين حركت به طور سازمان يافته عملا از سال 2002 مورد مطالعه قرار گرفته است.
طبق اين بررسي، سرمايهگذاري بر اساس مدلهاي رايج، تنوع تصميمات سرمايهگذاري را بهبود بخشيده و اتكا به تصميمات ناشي از موفقيتهاي قبلي و مدلهاي احتياطي سرمايهگذاري را كاهش داده است.
بر اساس نتايج آزمون مدلها، ايجاد پرتفوي سرمايهگذاري بر اساس مدلهاي رايج به خوبي براي تمامي استراتژيهاي سرمايهگذاري قابل اجرا است. بدين ترتيب سرمايهگذاري بر اساس مدلها، عرصه استراتژي را گستردهتر ميكند و امكان مشاركت در به كارگيري يك شيوه قابل قبول سرمايه گذاري را در مراحل مختلف كه بر پايه شناخت كمي از ارتباطات بازارهاي مالي است، فراهم مي آورد.
مركز پژوهشها با اشاره به اين كه اخيرا گروه راهبردي در بخش بازاريابي مالي بانك مركزي استوني، چهار مدل براي اتخاذ تصميمات سرمايهگذاري مورد استفاده قرار داده است، افزود: مدل دورهاي سرمايهگذاري در معاملات آتي اوراق قرضه دولتي ده ساله كشورهاي عمده جهان، مدل حاشيه بازده، يك مدل ارزي براي سرمايهگذاري در ارزهاي عمده جهان و يك مدل موسوم به Trend-following چهار مدلي بودهاند كه – به مورد اجرا درآمدهاند – و نتايج آزمون اين مدلها طي سالهاي 1993-2004 نيز نشان ميدهد كه حتي ايجاد يك ارتباط ضعيف در تركيب اين مدلها ميتواند اجراي سرمايهگذاري را تا حد زيادي با موفقيت همراه سازد.
اگر نتايج حاصل از اجراي اين برنامهها به شكل بازده مثبت يكماهه از 57 به 67 درصد رشد يابد، آنگاه برنامه تركيب مدلهاي سرمايهگذاري تا 70 درصد موفقيتآميز بوده است. همچنين تجربيات استوني نشان ميدهد كه تركيب مدلهاي سرمايه گذاري، طول دوره عدم سودآوري يا اجراي مدل با بازده منفي را كاهش و نسبت سودآوري را افزايش ميدهد كه خود علت كاهش ميزان ريسك در سرمايهگذاريهاي ذخاير ارزي به شمار مي آيد.
بنابراين با توجه به پيچيده بودن طبيعت رفتارهاي بازار، تغييرات پيشرو و فشارهاي وارده بر اين بازار به وسيله رقبا براي كم كردن تاثير عوامل بازار، سرمايهگذاري بر اساس مدلهاي رايج توام با تحقيقات مناسب موجب افزايش ضريب بازده سرمايهگذاري ميشود و چنين به نظر ميرسد كه بهبود بخشيدن و تعديل ريسك بازده مربوط به مدلهاي مورد استفاده و ثبات نتايج هدف نهايي اين حركت بوده است.
