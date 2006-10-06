تعداد ثبت نام كنندگان انتخابات خبرگان در خوزستان به 2 نفر رسيد

عبدالعزيز فدعمي در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، با اشاره به شروع كارهاي اجرايي برگزاري اين دوره از انتخابات از هشت مهر ماه خاطرنشان كرد: يك نفر از ثبت نام كنندگان مربوط به روز گذشته كه نخستين روز از ثبت نام بوده و دومين نفر روز جاري نام نويسي كرده است.

وي با اشاره به اينكه هنوز پنج روز ديگر براي ثبت نام باقي است نسبت به افزايش تعداد كساني كه نامنويسي مي كنند اظهار اميدواري كرد و گفت: تمهيدات لازم براي برگزاري انتخابات خبرگان رهبري در خوزستان انديشيده شده و امكانات لازم نيز فراهم است.

اعضاي هيات اجرايي انتخابات خبرگان رهبري مركز حوزه انتخابيه خوزستان (اهواز) روز چهارشنبه در نشستي با حضور فرماندار اهواز در اين شهر انتخاب شدند.

در اين نشست از بين معتمدين حاضر در جلسه، هشت نفر شامل حجت‌ الاسلام محمدحسن بلك ، سيد موسي بلاديان ، ماندني ذراتي، عصمت احمديان(فرجواني) ، محمد رستم‌منش، ايرج چاآخوري، سيدمحمدجواد رضوي و سيدمجيد موسوي به عنوان هيات اجرايي اعم از سه عضو اصلي و پنج نفر به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب شدند.

هيات اجرايي مركز حوزه انتخابي خوزستان شامل 11 عضو است كه فرماندار اهواز، دادستان اهواز و مديركل ثبت احوال خوزستان به عنوان اعضاي ثابت ‌آن انتخاب شدند.