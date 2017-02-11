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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد:

خانه هنرمندان شهر هفشجان راه اندازی شد

خانه هنرمندان شهر هفشجان راه اندازی شد

شهرکرد- رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد از راه اندازی خانه هنرمندان شهر هفشجان خبر داد.

فرانک کبیری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  در راستای ارتقای شاخص های فرهنگی وتلاش برای شکوفا سازی هرچه بهتر استعدادها وتوانمندی های فرهنگی و هنری، شهر هفشجان به عنوان یکی از کانون های دارای پتانسیل  شناخته شده است و خانه هنرمندان این شهر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

وی  افزود: این خانه که موقوفه مرحوم پورجعفری دهکردی است که به همت خانواده نیک اندیش این خیر فرهنگی برای استفاده در اختیار اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد ادامه داد: راه اندازی خانه هنرمندان شهر هفشجان نقش مهمی در توسعه فرهنگ هنر در این شهر دارد.

کد مطلب 3903948

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