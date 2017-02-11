تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به عنوان واحد خدمات سبز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا کردستان، همایشی با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تهران برگزار شد.

در این همایش به دلیل انطباق شرایط تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج با اصول و ضوابط زیست محیطی، این مجموعه با عنوان واحد خدمات سبز معرفی و از تلاش های محمدحسین محمدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان در این راستا با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

در این لوح سپاس خطاب به مدیرعامل آبفا استان آمده است:«عرصه توسعه، بالندگی و سعادت نسل های آینده، مرهون تلاش و زحمات بی دریغ و مجدانه افرادی است که خود را امانت دار سرمایه های مادی، معنوی و طبیعی این سرزمین می دانند و با گام های ارزنده ای که در راستای حفاظت محیط زیست برداشته اند، این ودیعه را سالم و پاک به نسل های بعدی تحویل می دهند.»

در بخش دیگری از این متن خطاب به مدیرعامل آبفا استان آمده است:« اقدامات قابل تقدیر شما باعث گردید تا کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج را به عنوان واحد خدمات سبز تعیین نماید».

در پایان این لوح تقدیر نیز، ضمن تبریک و آرزوی موفقیت روزافرون برای این واحد ابراز امیدواری شده با مدیریت زیست محیطی این مجموعه، گامی مؤثر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار برداشته شود.

تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج تنها پروژه ای در میان شرکت های آب و فاضلاب استان های سراسر کشور بود که با عنوان برتر در این همایش مورد تجلیل قرار گرفت.

گفتنی است ماه گذشته نیز، تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به عنوان پروژه برتر از سوی بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا انتخاب و مفتخر به دریافت تندیس این بنیاد شد.

منافع اجتماعی و زیست محیطی این پروژه، شرکت آبفا کردستان را مفتخر به دریافت جایزه بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا گرداند.