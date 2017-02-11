سامانه بارشی در راه استان بوشهر/ بارندگی ۸۲ میلیمتری در دو روز

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفی خدایی صبح شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اظهار داشت: در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه سیستم بارش در همه نقاط استان بوشهر فعال است و شاهد ناپایداری جوی بالایی هستیم.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی ویژه در استان طی هفته جاری، خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت این سامانه شاهد سیلابی شدن رودخانه‌ها، باد، رعد و برق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور اخطاریه‌های لازم در این زمینه، بیان کرد: احتمال ریزش کوه هم در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بارش‌ها در روز یکشنبه در مناطق جنوبی استان است، ادامه داد: بیشتر بارش‌ها در مرز استان بوشهر و فارس است.

شفی‌خدایی با پیش‌بینی حالت بحرانی برای شهرستان‌های بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان و عسلویه، اضافه کرد: وضعیت استان در صبح روز دوشنبه را ویژه پیش‌بینی می‌کنیم.

وی خواستار تعطیلی مدارس در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شد و گفت: حداقل ۸۲ میلیمتر بارندگی برای روزهای یکشنبه و دوشنبه در استان پیش‌بینی می شود.