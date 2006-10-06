وجود زندانهاي مخفي سيا در آلمان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه راينيشرپست، برخي از سازمانهاي حقوقي در انگليس با اعلام اين خبر همچنين تصريح كردند : تعدادي از زندانيان حاضر در زندان مخفي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در آلمان به پايگاههاي ديگر نقل و انتقال پيدا كرده اند.

اين منابع با بيان اينكه تعدادي مظنونان وابسته به القاعده به طور قطع در اين زندانها حضور داشته اند،مي افزايند : اين زندان پس از حادثه تروريستي 11 سپتامبر در آلمان ايجاد شده است.

سازمان پژوهشي "رپريو" كه از معتبرترين موسسه هاي تحقيقاتي در انگليس است، از دولت آلمان خواست تا براي ياقتن حقايق موجود كنكاش هاي لازم را به عمل آورد.

در همين زمينه شبكه تلويزيوني ان تي آلمان نيز گزارش داد: بررسي ها براي روشن شدن واقعيت مسئله آغازشده است .

ازسوي ديگر "توماس استيج" سخنگوي دولت آلمان در اين باره تصريح كرد: پارلمان آلمان از چندي پيش كميته اي را مسئول بررسي عملكرد پنهاني سازمان اطلاعات مركزي آمريكا(سيا) در اروپا به ويژه آلمان كرده كه آنها اين مسئله را نيز مورد تحقيق قرار مي دهند .

اين در حالي است كه دو هفته گذشته كاخ سفيد ادعا كرد كه حمايتهاي زيادي براي بازداشت شدگان درزندانهاي مخوف سيا (سازمان اطلاعات مركزي آمريكا) در كشورهاي خارجي وجود دارد.