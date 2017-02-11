اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مراسم آغاز به کار اتاق تمیز همزمان با افتتاح برج فناوری و ساختمان دانشکده مدیریت و گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دکترسورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، سید حسین هاشمی استاندار تهران در محل برج فناوری این دانشگاه برگزار شد.

سید محمدحسین کریمیان سرپرست اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه این مراسم گفت: اتاق تمیز، فضایی تمیز است که از انواع آلودگی و ذرات معلق بسیار ریز، عاری نگه داشته می شود و به منظور انجام آزمایش ها و تولید محصولاتی که نیازمند این دقت هستند مانند تولید قطعات ممزMEMS ، قطعات فضایی و اپتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود: فناوری MEMS یا فناوری سیستم‌های میکروالکترومکانیکی، حاصل تلفیق اجزای مکانیکی، حسگرها، محرکها و قطعات الکترونیکی بر روی یک لایه سیلیکون به کمک فناوری ساخت تراشه‌های میکرونی است.

کریمیان عنوان کرد: اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یک مجموعه با سطح اشغال ۲۰۰ مترمربع است که در زیرزمین ساخته شده است و یک اتاق ۹۶ مترمربعی آن کیفیت ۱۰۰ هزار، یک اتاق ۶ متری با کیفیت ۱۰ هزار و یک اتاق ۶ متری با کیفیت هزار دارد و این ارقام کاملا بر استانداردهای بین المللی منطبق است.

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی برای راه اندازی اتاق تمیز دانشگاه امیرکبیر از حدود هفت سال قبل در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه امروز آماده ارائه خدمات است.

وی ادامه داد: اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر علاوه بر محققان این دانشگاه برای ارائه خدمت به تمام سازمان ها، شرکت ها، نهادها و کارخانه های مختلف آمادگی دارد و از ظرفیت لازم در این زمینه برخوردار است.

به گفته کریمیان، اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر به لحاظ حجم، دقت و کیفیت در قلب تهران، منحصر به فرد است.

سرپرست اتاق تمیز دانشگاه امیرکبیر هزینه راه اندازی این مجموعه را بدون احتساب هزینه زمین، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ذکر کرد.