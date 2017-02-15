سایه تهدید جنگ بر سر گردشگری یمن/ تلاش برای احیای یک میراث

عبدالرحمن راجح رایزن فرهنگی سفارت یمن در ایران به خبرنگار مهر گفت: سفارت یمن در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران حضور پیدا کرد تا بتواند میراث فرهنگی و گردشگری یمن را معرفی کند و جایگاه گردشگری آن را حفظ کند. چون این کشور تا ۵ سال پیش یکی از کشورهای پیشرو در ورود گردشگران خارجی بود و از اروپا، ژاپن و چین گردشگر به آن وارد می‌شد.

این نویسنده یمنی گفت: طبق آماری که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد؛ بیشتر از ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد یمن شده است. این کشور حدود ۲۰۰ اثر ثبتی دارد و یکی از کشورهایی است که بیشترین آثار ثبتی را در فهرست یونسکو به ثبت رسانده است.

این روزنامه‌نگار یمنی بیان کرد: ما ۶ شهر که هنوز سکنه دارند و گردشگران زیادی از آن‌ها استقبال می‌کنند را در فهرست میراث جهانی ثبت کرده‌ایم یکی از آن‌ها شهر تاریخی شبام حضرموت است که ۵۰۰ سال سابقه دارد و در آن ساختمان‌های ۷ طبقه از گل ساخته شده‌اند. پایتخت یمن یعنی شهر صنعا به همراه دو جزیره که دارای تنوع طبیعی هستند و یک نوع درخت به نام «دمل اخوین» که در هیچ جای جهان نیست، هم در فهرست میراث یونسکو قرار گرفته است.

یک گونه گیاهی که تنها در یمن یافت می‌شود

وی گفت: یمن الان برای حضور گردشگران امن نیست. جنگ و درگیری هنوز ادامه دارد. بسیاری از بناهای تاریخی کشورمان تخریب شده‌اند. ولی ما دوست داریم که در روزنامه‌های ایران و رسانه‌های دیگر درباره یمن نوشته شود چون این کشور آثار باستانی زیادی دارد که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند این میراث تنها متعلق به یمن نیست بلکه میراث همه جهان است. به همین دلیل برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری حضور پیدا کردیم.