  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سایه تهدید جنگ بر سر گردشگری یمن/ تلاش برای احیای یک میراث

سایه تهدید جنگ بر سر گردشگری یمن/ تلاش برای احیای یک میراث

رایزن فرهنگی سفارت یمن گفت: سالیانه ۵ هزار یمنی برای زیارت امام رضا(ع) و درمان بیماری‌های ناباروری، قلب و درمان زخم‌های جنگ به ایران می‌آیند.

عبدالرحمن راجح رایزن فرهنگی سفارت یمن در ایران به خبرنگار مهر گفت: سفارت یمن در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران حضور پیدا کرد تا بتواند میراث فرهنگی و گردشگری یمن را معرفی کند و جایگاه گردشگری آن را حفظ کند. چون این کشور تا ۵ سال پیش یکی از کشورهای پیشرو در ورود گردشگران خارجی بود و از اروپا، ژاپن و چین گردشگر به آن وارد می‌شد.

این نویسنده یمنی گفت: طبق آماری که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد؛ بیشتر از ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد یمن شده است. این کشور حدود ۲۰۰ اثر ثبتی دارد و یکی از کشورهایی است که بیشترین آثار ثبتی را در فهرست یونسکو به ثبت رسانده است.

این روزنامه‌نگار یمنی بیان کرد: ما ۶ شهر که هنوز سکنه دارند و گردشگران زیادی از آن‌ها استقبال می‌کنند را در فهرست میراث جهانی ثبت کرده‌ایم یکی از آن‌ها شهر تاریخی شبام حضرموت است که ۵۰۰ سال سابقه دارد و در آن ساختمان‌های ۷ طبقه از گل ساخته شده‌اند. پایتخت یمن یعنی شهر صنعا به همراه دو جزیره که دارای تنوع طبیعی هستند و یک نوع درخت به نام «دمل اخوین» که در هیچ جای جهان نیست، هم در فهرست میراث یونسکو قرار گرفته است.

یک گونه گیاهی که تنها در یمن یافت می‌شود

وی گفت: یمن الان برای حضور گردشگران امن نیست. جنگ و درگیری هنوز ادامه دارد. بسیاری از بناهای تاریخی کشورمان تخریب شده‌اند. ولی ما دوست داریم که در روزنامه‌های ایران و رسانه‌های دیگر درباره یمن نوشته شود چون این کشور آثار باستانی زیادی دارد که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند این میراث تنها متعلق به یمن نیست بلکه میراث همه جهان است. به همین دلیل برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری حضور پیدا کردیم.

کد مطلب 3904086
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها