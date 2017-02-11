به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، مهدی نظرزاده با اشاره به اتصال خط آبرسانی جدیدالاحداث خیابان شهید روحانی به خطوط اصلی آبرسانی شهر قم اظهار داشت: تقویت و بهبود فشار و توزیع یکنواخت آب در هسته مرکزی شهر به ویژه مناطق ۱، ۳ و ۷ شهری از جمله اهداف اجرای این پروژه است.

وی با بیان اینکه در این پروژه خط لوله هزار میلی‌متر جدیدالاحداث خیابان شهید روحانی به خط اصلی هزار و ۲۰۰ میلی‌متر متصل شد، خاطرنشان کرد: در همین راستا آب رینگ شرقی قم ۱۹ بهمن‌ماه قطع شد اما با توجه به اینکه مناطقی وسیعی از شهر تحت پوشش این خط لوله بودند اقدام به تأمین آب مورد نیاز از نقاط دیگر شد تا از قطع آب در این مناطق جلوگیری شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اینکه مشکلات پیش‌آمده باعث افزایش زمان اجرای این پروژه شد، تأکید کرد: با وجود گستردگی مناطق تحت تأثیر این پروژه، به جز در مواردی که با افت فشار آب مواجه بودیم هیچ‌گونه قطعی آب نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از موقعیت به دست آمده همزمان با اجرای این پروژه یک شیر خط ۱۲۰۰ میلی متر، ۲ شیر خط ۴۰۰ میلی‌متر و یک فشار شکن ۳۰۰ میلی‌متر تعویض و شیرهای تخلیه هوا نیز اصلاح شد.

نظرزاده با بیان اینکه با اجرای این پروژه بخشی از خط آبرسانی جدیدالاحداث خیابان روحانی آماده بهره‌برداری برای انشعابات فرعی است، یادآور شد: اقدامات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه همچنان ادامه می‌یابد.

وی در پایان ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مردم در زمان اجرای این پروژه، از تمام دستگاه‌ها و سازمان هان از جمله شهرداری، شورای حمل‌ونقل ترافیک، پلیس راهنمایی و رانندگی و شرکت آب منطقه‌ای قم که شرکت آب و فاضلاب را در اجرای این پروژه یاری رساندند تشکر کرد.