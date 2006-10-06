بيمه مركزي تا كنون براي ارتقاء امنيت عبور و مرور راه ها وارد عمل نشده است

سرپرست پليس راه ناجا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اين طرح كه قرار بود از ابتداي مهر ماه امسال اجرايي شود اما به رغم اعلام آمادگي پليس راه كشور و نيز ارايه طرح هاي عملياتي در اين زمينه به بيمه مركزي ، همواره آغاز اجراي اين طرح به حالت تعليق درآمده به طوري كه نمي توان زمان دقيقي براي اجراي آن اعلام كرد.

سرهنگ سيد هادي هاشمي با ابراز تاسف نسبت به وجود تصور سازمان نگري در برخي ادارات و نهادهاي دولتي ، گفت: مسئولان ادارات و نهادهاي دولتي نبايد جزيره اي فكر كرده و تصميم بگيرند. بايد براي به موفقيت رساندن كشور و ملت از تفكرات سيستمي و نزديكي و تعامل دستگاه و نهادها با يكديگر بهره گرفت. لذا ، اميدواريم بيمه مركزي با كل نگري نسبت به منافع عمومي هرچه سريع تر براي به نتيجه رساندن اين طرح اقدام كند.

سرپرست پليس راه ناجا در خصوص ميزان موفقيت پليس راه كشور در اجراي طرح گشت هاي نامحسوس جاده اي ، اظهار داشت: اين گشت ها از 3 ماه گذشته در جاده هاي 13 استان كشور فعال شده اند و خوشبختانه عملكرد بسيار خوبي نيز داشته اند به گونه اي كه در برخي موارد بيش از حد انتظار به نتيجه رسيده ايم.

هاشمي تصريح كرد: تسري گشت هاي نامحسوس به كل كشور و نيز تقويت گشت هاي نامحسوس موجود ، از مهم ترين برنامه هاي ناجا در ادامه اجراي اين طرح بود كه متاسفانه به دليل وجود برخي مشكلات مالي و عدم تامين مناسب نيروي انساني محقق نشد.

سرپرست پليس راه ناجا با بيان اينكه رشد ميزان كشته هاي ناشي از حوادث جاده اي در كشور به صفر رسيده ، عنوان كرد: به طور مثال در مرداد سال گذشته 9/13 درصد رشد كشته و 20 درصد رشد مجروح در بخش حوادث جاده اي داشته ايم اما خوشبختانه با تلاش شبانه روزي پليس راه كشور در مرداد امسال 9/1 درصد كاهش در ميزان كشته و 8/5 درصد كاهش رشد در مجروحان تصادفات جاده اي داشته ايم كه اين امر خود موفقيت بسيار بزرگي و امري ستودني براي پليس راه محسوب مي شود.

وي در پايان با ابراز خرسندي نسبت به مهار ناهنجاري هاي ترافيكي در راه هاي كشور ، يادآور شد: اين موفقيت پليس مرهون همكاري دستگاه هاي ذي ربط به ويژه وزارت راه و ترابري بوده و استمرار آن مستلزم همكاري و نظارت بيشتر وزارت صنايع نسبت به ورود و ساخت خودروهاي متناسب با ويژگي هاي جغرافيايي و اقتصادي و فرهنگي در كشور است.