جنجال قیمت آب در شورای شهر/ شورا: آب بیرجند تنها قابلیت شرب دارد!

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: جلسه هفتگی شورای شهر بیرجند با حضور حداکثری اعضا برگزار شد و علی رغم گفت و گوهای چهار ساعته نتیجه مشخصی نداشت.

در ابتدای جلسه برخی از مصوبات شورای قبلی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. بهای خدمات تأییدیه ایمنی فروشگاه ها از اولین موضوعات مطرح شده این شورا بود که بعد از استماع نظرات شورا مقرر شد آن دسته از فروشگاه هایی که داوطلب هستند، به طور دوره ای کپسول آتش نشانی و موارد ایمنی آن ها از طریق کارشناس آتشنشانی شهرداری بررسی شود و در قبال آن هزینه ای به میزان ۵۰۰ هزار تومان از وی اخذ شود.

مشکل عدم آسفالت خیابان های مهرشهر به دلیل اجرای پروژه های فاضلاب، اختلاف بین قیمت آب بها و فیش پرداختی آب و بهداشت آب شرب بیرجند از دیگر موضوعات بررسی شده در جلسه این شورا بود.

وضعیت قیمت آب شفاف سازی شود

رئیس شورای اسلامی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: مبلغ قیمت آب بهایی که در فیش آب درج شده با مبلغ پرداختی فیش به میزان دو برابر اختلاف دارد.

رضا زنگویی با بیان اینکه میزان قیمت آب از سال گذشته افزایش یافته است، گفت: باید دلیل اختلاف قیمت آب برای شورا و مردم شفاف سازی شود.

وی با بیان اینکه بنا به گفته شهروندان در صورت عدم پرداخت یک دوره از بهای آب، کنتور آب توسط آب و فاضلاب قطع می شود، گفت: برخی از افراد بنا به دلایلی توان پرداخت نداشته و نباید با عدم پرداخت یک دوره از فیش آب، قطع آب انجام شود.

زنگویی با اشاره به آسفالت معابر مهرشهر اظهار کرد: آسفالت این شهرک به پروژه های آب و فاضلاب گره خورده است.

پروژه فاضلاب کشی مهرشهر تعیین تکلیف شود

وی با بیان اینکه نمی توانیم شهروندان را برای پروژه ها فاضلاب کشی معطل کنیم، گفت: باید هرچه سریع تر وضعیت این پروژها تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای اسلامی بیرجند با بیان اینکه شهرداری برای آسفالت معابر مهر شهر اعلام آمادگی کرده است، گفت: اما آسفالت این معابر منوط به اجرای پروژه های آب و فاضلاب است.

زنگویی با بیان اینکه باید به مطالبات مردم توجه کنیم، افزود: بهترین راه مقابله با دشمنان خدمت رسانی به مردم است.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی بیرجند در این جلسه بیان کرد: اصلاح و نوسازی لوله های آب در بیرجند باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی بهترین ادامه داد: قدمت شبکه های توزیع آب در بیرجند بسیار زیاد بوده و بسیاری از آن ها فرسوده شده و باعث هدر رفت آب می شود.

وی با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر پیرامون افزایش قیمت آب اظهار کرد: طبق این مصوبه قرار بود شرکت آب و فاضلاب اعتباری را از طریق فیش ها از مردم درخواست کند و آن را برای نوسازی شبکه و ارائه خدمات هزینه کند.

تعهد شرکت آب و فاضلاب به شورا عملی نشد

بهترین ادامه داد: همچنین شرکت آب و فاضلاب باید گزارشاتی به طور دوره ای از مبلغ دریافتی و ارائه خدمات خود، به شورا ارسال کند که تاکنون بعد از گذشت چندین ماه نیز عملی نشده است.

وی با انتقاد از اختلاف فاحش بین میزان آب بها و پرداخت هزینه آب بیان کرد: این قیمت بسیار بالا بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

بهترین با طرح سوال که آیا کسانی که از آب و فاضلاب شهری استفاده نمی کنند، ملزم به پرداخت کارمزد هستند؟، گفت: این در حالی است که این کارمزد از شهروندان بیرجندی اخذ می شود.

شهردار بیرجند هم در این جلسه بیان کرد: برخی از معابر مهرشهر برای آسفالت آماده سازی شده اما به دلیل پروژه های آب و فاضلاب قادر به انجام نیستیم.

وی با تاکید براینکه باید برای اجرای این پروژه ها زمانی مشخص شود، گفت: گذشت زمان آماده سازی شهرداری برای آسفالت را از بین می برد و هزینه های سنگینی بر ما تحمیل می شود.

آب بیرجند خوب نیست، تنها قابلیت شرب دارد

شهردار بیرجند با اشاره به وضعیت آب بیرجند اظهار کرد: آب بیرجند خوب و عالی نیست و تنها قابلیت شرب دارد.

عضور شورای اسلامی بیرجند نیز با تاکید این مطلب شهردار بیان کرد: طی هشت سال گذشته وضعیت آب تمام چاه های بیرجند را بررسی کردم.

وی با بیان اینکه طی بررسی هایم، پلمپ ۶ حلقه چاه را اعلام کردم، گفت: این امر مورد توجه قرار نگرفت.

بهترین با بیان اینکه باید مشکلات موجود در وضعیت بهداشتی آب را منعکس کنیم، گفت: تا مشکلی منعکس نشود، اعتباری برای رفع آن تخصیص نمی یابد.

ردیف اعتباری خاصی برای آب و فاضلاب لحاظ شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر به ۲۴ شهرستان خراسان جنوبی خدمات ارائه می دهیم.

مهدی هاشمی مقدم با اشاره به وضعیت بهداشتی آب شرب بیرجند بیان کرد: به مردم اطمینان می دهم آب شرب بیرجند به لحاظ بهداشتی مشکلی نداشته و به لحاظ شیمیایی در حد استاندارد است.

وی با اشاره به اختلاف قیمت آب بیان کرد: تنها راه حل این مشکل تخصیص ردیف هزینه برای آب و فاضلاب شهری است.

هاشمی مقدم با تاکید بر اینکه باید تمامی شهروندان فاضلاب داخل منزل را به شبکه اصلی متصل کنند، گفت: در غیر این صورت، آب منزل قطع شده و هزینه های دیگری را برای شهروندان به دنبال دارد.

گفتنی است؛ در این جلسه مقرر شد جلسه ای با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و شورای شهر برگزار شود و مسائل بهداشتی آب شرب بیرجند مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین مقرر شد جلسه ای در راستای حل مشکل معابر مهرشهر با مسئولان مسکن شهرسازی برگزار شود.