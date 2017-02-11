رطوبت هوا در اهواز به ۹۷ درصد رسید

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز میزان رطوبت در اهواز ۹۷ درصد و حداقل دید امروز صبح به دلیل مه تشعشعی ۵۰ متر بود.

وی افزود: در حال حاضر میزان دید در شهر اهواز بالای یک هزار و ۵۰۰ متر است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: از فردا یکشنبه اواخر وقت با ورود سامانه بارشی تا سه شنبه انتظار بارش های خوبی به ویژه در مناطق شمالی و شرقی را داریم.

بهادری در پاسخ به سوال از وضعیت سایر شهرهای خوزستان عنوان کرد: با توجه به قطعی برق امکان ارتباط با سایر شهرستان ها وجود ندارد که وضعیت هواشناسی آنها را اطلاع رسانی کنیم.