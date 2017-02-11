  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

رطوبت هوا در اهواز به ۹۷ درصد رسید

رطوبت هوا در اهواز به ۹۷ درصد رسید

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان از ثبت رطوبت ۹۷ درصدی در اهواز خبر داد.

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز میزان رطوبت در اهواز ۹۷ درصد و حداقل دید امروز صبح به دلیل مه تشعشعی ۵۰ متر بود.

وی افزود: در حال حاضر میزان دید در شهر اهواز بالای یک هزار و ۵۰۰ متر است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: از فردا یکشنبه اواخر وقت با ورود سامانه بارشی تا سه شنبه انتظار بارش های خوبی به ویژه در مناطق شمالی و شرقی را داریم.

بهادری در پاسخ به سوال از وضعیت سایر شهرهای خوزستان عنوان کرد: با توجه به قطعی برق امکان ارتباط با سایر شهرستان ها وجود ندارد که وضعیت هواشناسی آنها را اطلاع رسانی کنیم.

کد مطلب 3904117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها